Keyfimin kâhyası Yeni Ekonomi Programı!

Türkiye ekonomisinin yol haritası Yeni Ekonomi Programı'nın bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması bekleniyor. Günü? Kesin değil!

2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak. Günü? Belli değil!

Hazırlanan planda, temel ekonomik büyüklükler yanında, makro politikalar, ilkeleri ve hedefler de yer alacak. Günü? Her an olabilir!

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Keyfinin kâhyası mısın? İstediği zaman açıklar. Ülkenin ekonomi politikaları mı önemli, Bakan Bey'in kendini hazır hissetmesi mi? Muhtemelen Bakan Bey sunum yapacağı flash belleği kaybetti.

Bugün diyen de var, salı günü olabilir diyen de… Olmazsa çarşamba, çarşafa dolanmazsa perşembe… En kötü cuma bu iş kesin tamam! Bulunur illa… En son nereye koydu oraya baksa ya…

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Zira program Hazine ve Maliye Bakanı'na kalmaz, önce onay alacak. Aldıysa konuşmasına “Değerli hazırûn” diyerek başlayacak. Dinlene dinlene anlatacak, döndüre döndüre inandıracak!

Onay makamı Birleşmiş Milletler'de Filistin'i savundu, İsrail'e gider yaptı, tüm dünyaya ayar verdi. Biraz dinlenmesin mi?

Bu arada savunduğumuz Filistin, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan ile beraber Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu kurduklarını ilan etti.

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Ne açıklayabilir ki? Her yıl Orta Vadeli Program açıklanırdı, ismi değiştirildi, Yeni Ekonomi Programı denildi.

Geçen yıldan feyz alırsak, kriz yok denildi, kriz önlemleri anlatıldı. Reform, tasarruf falan yapılacaktı. Bu yıla nasip olmadı! Zaten kriz yokken ne gerek vardı?

Açıklama sonrası işadamları, oda ve borsa başkanlarının görüşleri alındı. Bu şahıslar açıklanan programa bayıldı. Bayılanların yarısı ancak batınca ayıldı. Sarayın kapısını aşındırdı. Kurtarın bizi diye yakardı!

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Bir yıl geçti eskisi açıklanalı. Sahi ne yapıldı? Hele 100 günlük eylem planları? Karambolde unutuldu, sonuçları bile açıklanmadı! O kadar da alkışlanmıştı.

Henüz matematiği değiştirecek bir karar almadıklarından dolayı 2 kere 2 hala dört ediyor. Matematik bize ne diyor? Sonucu değiştirecek hiçbir şey yapmadın!

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O kadar da değil tabii… Bilim adamlarımız deli gibi çalıştı, artmayan enflasyonu yarattı. Zamlar ne kadar büyük olursa enflasyon o kadar hızlı düşüyor. Formülü bizde saklı!

Alınan kararların ciddiyeti de yok! Kaldır kahvehaneden Hüsnü dayıyı, yapsın benzer açıklamayı… Seviye yerlerde… Utanmasalar “kafam kadar dış ticaret hacmimiz” var deyip koyacaklar noktayı…

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Son haftalarda batan şirket haberi okudunuz mu? Hayır! Peki, sizce şirketler batmıyor mu? Oysa alınan önlemlerin hepsi para politikasının nimeti… Reel sektöre faydası yok ki!

Yıllardır ülkeyi kötü yönetmenin, ekonomiyi tarumar etmenin, kaynakları kemirmenin, yandaşlara milyarlar yedirmenin faturası sadece bir yılda toparlanır mı? Gerçekten siz de buna inandınız mı?

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Sanırsın ki Türkiye mevcut sıkıntılara başka parti döneminde girdi, bunlar enkaz devraldı…

Önce adaleti bitirdiler sonra kalkınmayı… Hâlâ tek dertleri yeni bir yol haritası… Bakın yine kulağımda “burası çok önemli “ sesi yankılandı.

Önce adalet sonra harita!

Yepyeni Ekonomi Programı açıklanınca ne olacak? Gökten para mı yağacak? Yaşadığımız sefalet kaldığı yerden devam edecek! Yanlış yola girdik; “Rota yeniden hesaplanıyor” belli ki! Oysa geçen programda 2020 ile 2021'in zaten haritası açıklanmıştı. Belli ki yol acayip bir yere çıktı!

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Ne bütçede para kaldı. Ne israflar sonlandırıldı. Sen istediğin kadar paket aç, yol haritası açıkla… Ekonomiyi getirmişsin el açacak duruma…

Hukukun üstünlüğü ve yasalara saygının geçerli olmadığı ülkelere yatırım yapılmaz. İstediğin kadar yol haritası çiz, kimse çıkmaz sokağa sapmaz.

Bir gece ansızın kanunu!

Güvence sağlayamayan yerde ekonomik reform olmaz! Önce adaleti sağla sonra ekonomi için harita hazırla! Bütün bütçeyi bitir, Türkiye'nin geleceğini yap-işlet-devret projeleri ile yandaş şirketlere zimmetle… Sonra da ülke ekonomisinden iyi bir şeyler bekle! Ekonomik programlar, demokratik yönetimin hüküm sürüdüğü ülkelerde önem taşır. Bir gece yarısı kanun çıkartıp istediğinizi yaptığınız bir ortamda açıklanan programlar hikayedir! Canın istiyor diye arabada sigara içmeyi bile yasaklarsan, bu durum parası Türkiye'de olanlar için gelecekte ne olacağının göstergesidir!