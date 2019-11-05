Külahım burada enflasyonu anlatsana!

Hükümetin enflasyonu düşürmekteki muvaffakiyeti karşısında nutkum tutuldu. Her şeye her ay çift haneli zamları yapıştırıp, yıllık enflasyonu tek haneye düşürmeyi başardılar!

Yemek yemeden, markete pazara gitmeden, elektrik ve doğalgaz kullanmadan, yer çekimsiz ortamda, oda sıcaklığında, fareler üzerinde yapılan laboratuvar deneylerinde enflasyonu düşürülmüş olabilirler. Bir de Türkiye'de bilim yok derler!

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Oysa gerçek yaşam koşullarında “yeniden değerleme” oranı açıklandı. Hani enflasyona göre ayarlandığı söylenen değerleme yüzde 22.58 zamlı olarak hesaplandı!

Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport harcı, ehliyet harcı ve trafik cezaları yılbaşından itibaren yüzde 22.58 artacak. Bakalım enflasyon ile arasındaki devasa fark nasıl açıklanacak?

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Şaka maka 82 milyon kişiyle dalga geçmenin tadı bir başka… Enflasyonun düşüşündeki büyük başarının kahramanı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor” diye Tweet attı.

Yormasın kendini… Günde 3 kere zam gelse bile kim ne diyecek ki?

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Attığı en önemli adım istatistik kurumunun başına arkadaşını atamasıydı. Maşallah o da bu güveni boşa çıkartmadı, bütün enflasyon sepetinin ağırlığını değiştirerek görevini yaptı. Berat Albayrak, “Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık” diye Tweet'ine devam etti. Bundan 15 gün önce daha fiyatlar marketlerden toplanmadan kaç çıkacağını zaten açıklamıştı kendisi…

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Madem istatistik kurumu sipariş üzerine çalışıyor, boşuna bekletmesinler bizi… Kasım ve aralık enflasyonu şimdiden açıklansın. Millet ne kadar zam alacağını bilsin, harcamalarını ona göre ayarlasın. Sahi hangi önlem alındı da enflasyon düşmeyi başardı? “Vay be, enflasyon düşürüldü, hadi krediyle yatırım yapıp makine alalım. Ver gazeteye ilanı, 20 kişi yarın başlasın” diyen iş insanı var mı?

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İnsanın içi burkuluyor tabii… Bu sene yapmayacak mıyız, Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyası? Açılmayacak mı tanzim satış çadırları? Suçlamayacak mıyız dış mihrakları? Zabıtalar basmayacak mı patates depolarını?

Siz de yemeyin, içmeyin, giyinmeyin, enflasyona can vermeyin. Her şeyi ülkeyi yönetenden beklemeyin! Sonuçta enflasyon indi mi? İndi! Külahımı buraya koyuyorum, ona anlatın derdinizi…