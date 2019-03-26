Martın sonu sonbahar!

Belediye başkanlarını, muhtarları seçtik. Ya sonra? Bu günleri arayacağız mumla… Bakmayın güzel günler geçirdik. Tanzim kuyruklarına girip ucuza aldığımız patlıcanı, biberi yedik.

Amaç seçimlere kadar idare etmek… Piyasaların kriz algısını geçici de olsa değiştirmek… Atı alıp Üsküdar'ı geçmek… Sonrasında zaten yıllar boyu istediğin gibi yönet. Kim kime hesap verecek?

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Son haftalarda batan şirket haberi okudunuz mu? Hayır! Peki, sizce şirketler batmıyor mu? Oysa alınan önlemlerin hepsi para politikasının nimeti… Reel sektöre faydası yok ki!

Geçmişten farklı olarak ne yapıldı? Hangi ciddi tedbir alındı? Yeni Ekonomi Program açıklandı. İşe yaramadı! Şimdiki söylem nisan ayında yeni bir yol haritası…

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Senin paran bir günde yüzde 6 değer kaybedebiliyorsa sen kırılgan bir ekonomisindir. Zamanında tüm kaynağını betona gömersen el alem senin para birimini dansöze çevirir.

Hem dolar artıyor. Hem faizler yükseliyor. Yani piyasalar hem hopluyor hem de zıplıyor. İkisinin birden olması iyiye işaret değildir… Üç vakte bela getirir.

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Artan dolar değil çakılan Türk Lirası! En kötü performans gösteren iki ekonomiden biri… Diğeri Arjantin ekonomisi… Çoktan battı onun gemisi…

Sahi yıllardır ülkeyi kötü yönetmenin, ekonomiyi tarumar etmenin, kaynakları kemirmenin faturası sadece bir yıl mı? Siz de buna inandınız mı?

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Türkiye'nin borcu çok, parası yok! Kamu bankaları Londra'da her daim satıcıydı. Neden Londra? Küresel para piyasasının kalbi orada… Türk Lirası'nın kaderi ve fiyatı Londra'da belirleniyor.

Merkez Bankası bilançosuna bir baktılar, altın hariç kendi net rezervi mart ayı başında 17 milyar dolardan, 10 milyar doların altına geriledi. Gariban gibi…

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Son günlerde kamu bankaları satışı kesti. Muhtemelen tulumbada su bitti. Bunu gören yabancı yatırım bankaları kan kokusu almış köpekbalığı gibi rotayı TL'den dolara çevirdi.

Raporu yazdı el alemin ekonomisti… Türk Lirası'nı sat, dolar al! Diğer bir yılanoğlu gazete köşesine taşıdı bizim durumu… Devamlı olarak serbest piyasa işleyişine müdahale ediliyor. Sürekli ayar veriliyor. Ekonomi yönetimi bunu ne kadar daha sürdürebileceğine inanıyor?

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Türkiye'nin çok ciddi anlamda acil dış kaynağa ihtiyacı var. Zira şapkada çıkacak tavşan kalmadı! Krediler harcandı, teşvikler dağıtıldı.

Sanırsın ki, Türkiye mevcut sıkıntılara başka parti döneminde girdi, bunlar enkaz devraldı… Önce adaleti bitirdiler, sonra kalkınmayı… Hâlâ tek dertleri yol haritası… Bir de dünyada kriz olursa tutamazsın burayı… Amerika ile didişirsek elimizde papaz stoku da kalmadı!