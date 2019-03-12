Patates baskısı büyüme!

Sorarsan 2018'de büyümüş Türkiye… Son 3 ay yüzde 3 küçülmüş, lakin 2018'in tamamına bakarsak yüzde 2.6 büyümüş. Bir anlamda kârdan zarar etmiş!

Büyümeyi şöyle anlatayım… Dolar kuru 2018 ortalaması 4.71'den hesap edildi. Türkiye 67.4 milyar dolar fakirleşti. 2017'de 10.602 dolar olan kişi başı gelir 9632 dolara indi. Memlekette yaşayan herkes 970 dolar kaybetti. Ülke 2018'de yüzde 2.6 büyüme gerçekleştirdi!

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Madem büyümüşüz, zenginleşmiş miyiz? Büyümüşüz de işsizlik mi azalmış? Büyümüşüz de yatırım mı yapmışız? Yoksa milleti uyutup da mı büyütmüşler? Ninni mi söylemişler?

Enflasyon büyüdü mesela… Borçlar büyüdü… Dolar büyüdü… Faizler büyüdü… Bütçe açığı büyüdü… Sefalet büyüdü… Hükümet konuyu büyütmedi. Kapadı gitti. Hepsi kulak arkası… Zira bir orası kaldı!

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Bakan Albayrak, “Türkiye krizden güçlenerek çıktı” demişti. Bu çıkmış hali… Sahi neydi? Dengelenme, disiplin, değişim…

Dengelenemedik, çakıldık! Disiplin deseniz, seçim nedeniyle bütün bütçeyi yediniz. Değişim mi? Baksan tanıyamazsın ekonomiyi… Türkiye ekonomisi son 3 ayda yüzde 3 küçülse de, kamu tüketim harcamaları artmış. Belli ki kriz saraya uğramamış!

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Bakan Albayrak “En kötü geride kaldı” dese de, verilere göre 2019'da işler iyice tıkanır. Durum daha da beter hal alır. Bu küçülme bir süre sonra yerini tükenmişliğe bırakır.

Soran olursa “Türkiye büyüdü” dersin, kararname çıkartıp ülkeye patates ithal edersin. Ülke dönmüş çorak çöle… Nasıl bir tarım politikası uygulanıyorsa öyle… Büyüyor yine de!

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Hani uzaya gidecektik? Yerli uçağı, arabayı geçtik. Sofrada et görmeden yıllar geçirdik. 17 yılın sonunda Türkiye'yi kendi patatesini üretemeyen patates bir ülkeye çevirdik!

Savaş halinde yıkılmış Suriye'den patates ithal eden bu ülke, nasıl geldi savaşa girmişten beter hale? Fiyatlar artmasın, seçim öncesi vatandaş hayıflanmasın diye ithalatın önü açıldı. Çiftçi ürettiğini zararına sattı. Para kazanamadı.

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Afyon gurur duyuyor seninle! Niğde? Ödemiş'in günahı ne? Adapazarı, kapı kapı dolaşmaya, sandıkları patlatmaya hazır mı?

Toprağa atsan Mars'ta bile yetiştirirsin patatesi… Öyle bir bitki… Çiftçi mi kaldı memlekette? İhracatını yaparken, ithalat noktasına gelindi. İki lira farkla büyük seçim istesek mi?

Belli ki patatesten işlerle uğraşmayıp teknoloji ve uzay çalışmalarına yoğunlaşıyoruz. Paramız var ki ithal ediyoruz. Büyüdükçe büyüyoruz.

İktidar fesat odaklarına ders veriyor. Yüzde 20 büyüdük deseler bile sakın itiraz etme! Sonuçta beka meselesi, milli mücadele… Ucuz patlıcan gelmiş, aman diyeyim tanzim satış kuyruğuna geç kalayım deme…