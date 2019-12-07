Vakıfbank’ın akıbeti İş Bankası’dır niyeti!

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vakıfbank'taki vakıf hisselerinin Hazine'ye devri gerçekleştirildi.

Böyle teker teker uğraşmayalım. Ülkeyi komple üzerlerine yapalım. Hepimiz rahatlayalım.

Ne fark eder, bir cepten diğer cebe diyenlere; Vakıflar devletin değildi! Vakıflar Genel Müdürlüğü sadece idareci ve koruyucuydu. Vakıf malı devredilemez, satılamazdı…

Lakin hisseler Hazine'nin malı olunca artık ferah ferah satılabilir. Belli mi olur? Belki de yakında bankanın ismi Vaqıf Bank diye değiştirilir.

Zira Vakıfbank'ın Hazine'ye devri sıradan bir devir değildir… İş Bankası için emsaldir!

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Geçen yıl, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri için AKP, MHP'den aldığı destekle yasal bir düzenleme yapılabileceğini açıkladı.

Haliyle ölüyü diriyi bitirdiler, işsizlik fonunu da yediler, gözü İş Bankası'na diktiler. Doldursun havuzu yeni krediler… Pek yakında gösterime girer!

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CHP'nin İş Bankası'nda kullanmadığı hisseleri varken, geliri de yokken bu kavga sizce niye? Neyi devredeceksin Hazine'ye? Yönetim kurulu üyelikleri için mi? Zaten o üyelikler sembolik… Herhangi bir etkisi yok ki!

Orada dur! Şimdilik yok! Hazine hisseleri ele geçirince yeni yönetim kurulu üyelerini o atayacak. Bir anlamda banka Saray'a bağlanacak. İlk işleri ne olacak?

Kuvvetle muhtemel bu hisseler Varlık Fonu'na paslanacak. İşte o zaman etkisi anlaşılacak.

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Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan… Varlık Fonu'na devrolunca hisseler denetimin dışına çıkartılacak.

Yeni yönetim kurulu üyeleri sayesinde partililer bankada kadrolaşacak. Kredi verilmesi için baskı yapılacak. Özetle yeni bir kamu bankası yaratılacak.

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En büyük hisse sahibi İş Bankası Munzam Sandık Vakfı… Çalışan ve eski çalışanların üyesi olduğu bir sandık… Diğer büyük kısmı borsada halka açık…

Peki, bu vakıf bir kanun veya kararname ile kapatılabilir mi? Ya da SGK'ya devredebilir mi? Tabii ki! Bir vakıf nasıl ele geçirilir? İnternette dolu örnekleri…

Vakıfbank, vakıfların değil miydi? Şimdi kimde hisseleri?

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İş Bankası'nı alana iştiraki Şişe Cam bedava… Sektöründe Avrupa'nın 1'inci, dünyanın 5'inci büyük üreticisi… Tam 154 ülkeye ihracat yapıyorlar. Varlık Fonu'na çok yakışırlar! Aranan krediye teminat olurlar.

Şirket 21 bin çalışana sahip. Tabii 21 bin çalışan deyince, partinin işsiz kalan gençlik kollarının ağzı sulanıyor haliyle… Böyle bir işsizlik ortamında hele…

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Şişecam'ı ele geçir… Paşabahçe, Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi de senindir.

Sadece onlar mı? Alınca İş Bankası'nı, Anadolu Sigorta, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Milli Reasürans, İş Finansal Kiralama… Ne güzel giderler bu yoklukta!

Her kuşu tutmuşlardı bir leylek kalmıştı ya… İşte o leylek de İş Bankası…