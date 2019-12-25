Baron: Kont da değil, şövalye de değil… İkisinin arasında bir soylu kişi… Bizim topraklarda “Baron” yaşamadı. Osmanlı'da toprak yapısı ve güçlerin dağılımı baron yetiştirmedi. Avrupa Orta Çağı'nın baron kelimesi Türkçeye güç sahibi, egemenin yakını, eli-kolu iktidara ve devletin içine uzanan, karanlık işler de çeviren kişiyi anlatmak için girdi.

Kulede “rüşvet” işi patladı.

Altından “Baronlar” çıktı.

Halka “Çalmayacağım- çaldırmayacağım- çalışacağım” sözü verdiği için büyük oy farkıyla seçilen ve sözünde duran yeni Belediye Başkanları'ndan Mansur Yavaş, “Ankara'da rant baronları var” diye açıklama yaptı!

Kaç baron var?

İsimleri nedir?

İsimlerinin baş harfleriyle sayıp sıralayınca tablo şöyle:

S Baron.

Z Baron.

R Baron.

T Baron.

C Baron.

M Baron.

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Baronlar, Belediye'nin, bakanlığın, hükümetin, devletin içine ellerini kollarını sokacak kadar yakınlaştılar. Yakınlaşmadılar.

Yakınlaştırıldılar.

“Baronluk Düzeni” bilerek,

isteyerek kuruldu. S Baron, ticaret odası başkanı, Z Baron sanayi odası başkanı, R Baron başkanların başkanı oldular. Belediye'nin imar vereceği, metro yapacağı, bakanlığın köprü, kanal geçireceği, hava meydanı dikeceği arazilerin yerini önceden haber alabildiler. Bu araziler

üzerinde arsa kapatıp plaza, kule, rezidans, alışveriş merkezi dikecek inşaat şirketleri kurdular. İçlerinde oda başkanlığından bakanlığa kadar atlayabilenler de çıktı.

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Başta Ankara Baronları!

Sonra İstanbul Baronları!

Belediye ve Bakanlıkları “arsa ve beton rantı imtiyazı verme ve karşılığında rüşvet alma sistemi” kurmaya iteklediler.

100 hektar arsa!

Ver yüzde 20'sini Belediye'ye!

Yedi kat fazla plaza dik.

Yap bir okul.

Yap bir mescit.

Yap bir kreş.

15 kat fazla AVM dik.

Belediye başkanını, belediye bürokrasisini, bakanı, bakanlık bürokrasisini, iktidar partisini de ayrıca, çeşitli yollardan gör.

Baron düzeni kuruldu.

Rüşvet tavan yaptı!

Şehirler betonlaştı.

Baronların ebesi: Emsal yükseltme ve “Kot altı emsale dahil değildir” plan notu oldu. Baron düzeninin çarkına adaletin adil çomağını sokup kirliliği yok etmek için TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi başkan ve yöneticileri büyük hukuk mücadelesi verdi.

Ama Baronlar!

Çok güçlü.

Arkalarında devlet!

Gözleri dönmüş!

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Baronlar, 11 büyük kentin belediye başkanını halkın gözünde küçültmek için “bunlar da (yani CHP) rüşvetçi- bunlar da Fetullahçı- bunlar da Amerikancı algısı yaratma taktikleri” başlattı. Kumpas üstüne kumpas peş peşe geliyor. CHP'yi, CHP'li ile vurma planı işliyor.

Mansur Yavaş!

Ekrem İmamoğlu!

Ve tüm CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının, baron düzenini yıkmaya elleri mahkum.

Ve yıkmaya başladılar!

Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'a “sen zaten hukukçusun… Hukuk ne diyorsa onu yap…” dedi.