Ziyaret, ziyaret olmaktan çıktı. Yalama oldu. Gitse ne fayda elde edecek, gitmese ne zarar görecek! Duygu sömürüsüne döndü.

Gitmesin diyenler:

Türkiye hakaret etti.

Ağzını bozdu.

Küfür savurdu.

NATO üyesi Türkiye'yi terör örgütü ile aynı düzeye indirdi. Yaptırım tasarısı hazırlattı. Sözünde durmuyor. Bunları sayıp dökenlere karşı sözcü, “Trump, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istiyor” demekte.

Yani!

O istiyor!

Biz kararsızız!

Haberi veren TV kanalları kameralarını aynı anda Trump'a çeviriyorlar o da “Erdoğan buraya gelmek istiyor” diyor.

Yani!

Erdoğan istiyor.

Trump bekliyor.

Sözcü Kalın'a göre:

Trump istiyor.

Erdoğan bekliyor.

Bu ziyaret cıvıdı.

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Gittiği taktirde Türk halkına söyleyecek inandırıcı bir sözü kalmadı.

Hulusi Akar.

Milli Savunma Bakanı.

Yaşar Güler.

Genelkurmay Başkanı.

Sinan Yayla.

İkinci Ordu komutanı.

Berat Albayrak.

Hazine Bakanı.

Türkiye'nin 4 üst düzey devlet görevlisine yaptırım uygulamayı ABD gündeme aldı. Tasarı hazırlandı. 4 ismin ABD'de varsa mal varlıklarına el koyacaklarını ve giriş vizelerini iptal edeceklerini tasarıya yazdılar.

★★★

Temsilciler Meclisi'nin 432 üyesi var. Bu tasarıya 403 üye evet oyu verdi.

Hem iktidar.

Hem muhalefet.

Nerdeyse tümü yaptırım uygulanacak Türk devlet büyükleri arasına “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da dahil edilmesini de” tasarı taslağına eklediler.

Müttefiklik cıvıdı.

Stratejik ortaklık bitti.

Model ortaklık laf oldu.

Belli tasarı geçecek. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar (iktidar ve muhalefet) aynı görüşte olduğu için Trump veto etse bile boş gayret olacak. Bu tasarı, yüzde 99 ihtimalle çıkmayı beklerken Trump'ı ziyaret neye benzeyecek?

Faizler indirildi.

Yine sıfır büyüme.

Enflasyon düştü.

Yine yüksek zamlar.

Çift taraflı cıvıma!

Buna benzeyecek.

★★★

Trump, birlikte olacağı güçlerin arasına hem Türkiye'yi ve hem de PYD ile YPG'yi koyuyor, YPG'nin generalini (!) de başkentine bekliyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı, Trump'a gittiği taktirde Türk halkına söyleyecek inandırıcı sözü ne olabilir?

Yüz, yüzden utanır!

İnsan, insanın acısını alır.

Etekteki taşlar dökülür.

Sen bana mektup yazdın.

Çöpe atmıştım, çöpten çıkartıp geri getirdim o mektubu! Al başına çal!

Sen de bana şunu dedin.

Al lafını çöpe at!

Bunu mu konuşacaklar?

Yazık uçağın harcayacağı gidiş dönüş benzin parasına, gazetecileri ağırlama masrafına.

ABD ilişkisi cıvıdı.

Yalama oldu.

Sorun çözüm bekliyor.

İçerde duygu sömürüsü!

Gitsin diyenler.

Gitmesin diyenler.

Duygu yarıştırıyorlar.

Yapılan anketlere göre, Barış Pınarı Harekatı'na halkın yüzde 86 desteği ise iktidar partisine oy olarak dönmüyor.