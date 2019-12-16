Herkes dilinin altında gizlidir. Samimi bir dille konuşuyor, “gerçekten pişman olmuş görüntüsü” veriyorlar. AKP eski milletvekili Mustafa Yeneroğlu, yol ve dava arkadaşlarını eleştirdi.

“Ahlakın içini boşalttık.”

“Kabus yarattık.”

Mustafa Yeneroğlu, Almanya'da hukuk okumuş, mezun olmuş. AKP'den İstanbul milletvekili seçilmiş. AKP'nin üst kademelerine kadar yükselmiş. Meclis'te önemli görevler üstlenmiş.

Şimdi pişman!

Özeleştiri yapıyor.

“Ahlak üstünlüğünü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik.”

AKP'den ayrıldı.

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Kabus, ebe oldu.

Parti doğurtuyor.

Eskiden doğumları sosyal demokrat CHP yapardı. İçinden önce çok sayıda hizip sonra da partiler çıkartırdı. CHP'nin daha solundaki partiler ise darbe yapan generaller tarafından doğum yapmadan kapatılırdı. Şimdi sağ partiler, sessiz sedasız hızlı doğum yapıyor. İlk doğumu MHP yaptı. AKP ise ikiz doğurdu.

Ehliyet kalktı.

Liyakat bitti.

Adam kayırma başladı.

İsraf büyüdü.

Kibir, şatafat öne geçti.

Belediye başkanları, partinin milletvekilleri, bakanlar, partili bürokratlar halktan koptu.

Medyayı tekelleştirdik.

Bize yarayacak sandık.

Ters tepti.

“Rakibini en ağır dille kötüle, geriye sen kalırsın” stratejisi üzerine kurulu bölme enerjisi, önce bize güç katıyordu. Zamanla insanlara bıkkınlık verdi, bizi vurmaya başladı.

Kadın hak arıyor.

Polis, kadın dövüyor.

İşçi hak arıyor.

Polis, işçi copluyor.

Çiftçi hak arıyor.

Bakan, çiftçi azarlıyor.

İşsizlik yangın oldu.

Kendi maaşlarını 25 bin liraya çıkartıp altlarına çakar otomobil imtiyazı alanlar, 2 bin 20 liralık asgari ücreti yüzde kaç artıralım ki “istihdam kaybı olmasın” hikayesi anlatıyorlar.

Tek Adam algısı doğdu.

“Onlar ve biz” ayrımı sonunda bize oy vermiş olanları bile rahatsız etmeye başladı.

Ahlakın içini boşalttık.

Kabusu böyle yarattık.

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AKP'den doğan yeni patilerin ilk açıklamalarından yukarıda özetlediğim “pişmanlık dilekçesi” çıkıyor.

Dilekçe okunur mu?

Göreceğiz.

Bakarsın okunur.

Çok sayıda belediye başkanı AKP'den kopup yeni doğmuşların sütannesi olmaya soyunabilir. AKP'den istifa eden milletvekili Mustafa Yeneroğlu gibi 40-50-60 milletvekili yeni doğmuşların safına geçebilir. Ancak o zaman ben size “artçı sarsıntı sallamaya başladı” diye yazı yazabilirim.

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Ana sarsıntıyı gördük.

Büyük AKP dünyası içinde Fetullah Gülen de vardı. Fetullah Gülen ile Tayyip Erdoğan'ın iktidar kavgasına düşmesi ilk büyük sarsıntıydı ve “mal varlıkları” üzerinden; döviz dolu kasalar- ayakkabı kutuları- altı dolarla kaplı gümüş çikolata tepsileri ile kendini gösterdi. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ise koptuklarını açıklayınca yine “banka-tahsis-kredi” üzerinden “dolandırıcılık- mal varlığı şişkinliği” söylemi öne çıktı. Şimdi Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi üç önemli partili ismin Tayyip Erdoğan'dan kopup ayrı partiler kurmalarının içinde, dışında, yanında, yakınında Amerikalı Fetullah Gülen'in ve onun “İslamcı ideolojisinin” eli, kolu, parmağı hiç yok mu?

Göreceğiz.

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Ne diyor:

“Kabus yarattık”

Kabus: Zihni devamlı olarak baskı altına alan, zihne musallat olan korkunç şey demek.(Şemsettin Sami. Temel Türkçe Sözlük)