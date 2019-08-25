Köküne inmezsek!

Pedagoji sözlüklerinde kadın için yapılan tariflerden biri özetle şudur: Kadın erkeklerden daha az zeki değildir, farklı bir şekilde zekidir. Erkek beyinleri tarafından düşünülmüş ve düzenlenmiş sınavlarda kadınlar, üstün sonuçlar elde edebiliyor; erkekleri geride bırakabiliyor. Bunu direnme melekesiyle, mimetizm (benzetme) gücüyle, meydan okumuş olmak için yapıyor. Kadın, zevkinin, ihtirasının merkezine kendini değil sevdiği ve sevilmek istediği kişiyi koyar. Bu onun zaafıdır ama bu aynı zamanda kadının gücünü oluşturur; çünkü o, dünyada egoizmin en büyük düşmanıdır.

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Bir kadın öldürüldü.

Boğazlanarak.

Türkiye ayağa kalktı.

Jet hızıyla iddianame yazıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Aile Bakanı harekete geçti.

Maçlar bir dakika geç başladı, profesörler, “Türkiye'de her yıl kocaları, nişanlıları ya da sevgilileri tarafından öldürülen kadın sayısı 400'ü geçti… Kadın cinayetlerinde yıllık artış yüzde 25'i buldu” diyen bilgi yüklü konuşmalar yaptılar. Yazarlar yazılarıyla, parti liderleri ve kadın örgütleri bildirileriyle “kadın cinayeti canavarlığını” kınadılar.

Haklıydılar.

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Türkiye boşanmış ya da boşanma aşamasında kadınlarını öldüren erkeklerin Avrupa'da (Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve diğerleri ile kıyaslandığında) yüzde olarak en yüksek ülkesi olmaya devam ediyor. Dünyanın her yerinde boşanmak isteyen kadınlarını öldüren erkekler var. Ama en yükseği, çok açık ara ile bizde.

Niçin bizde?

Türkiye'de “boşanmış ya da ayrılmak için mahkemeye gitmiş kadın cinayetlerini teşvik eden, bak o öldürmüş ben de öldüreyim dedirten kök sebep” nedir?

İddianameyi hızlı yazalım.

Cezaları artıralım.

Asmayı geri getirelim.

Maçları geç başlatalım.

Sebebi bırakıp, sonuçla uğraşarak “asıl kök sebebi” görmezden geliyoruz. Bir bilim adamı hocaların hocası Prof. Dr. Özcan Köknel, kadına karşı şiddeti, cinayeti, erkek egoizminin cinnete dönüşerek kadını katletmesinin kök sebebini bu topluma 60 yıldır kongrelerde, seminerlerde, gazete ve dergi sayfalarında anlattı. Gazeteci Mert İnan, Özcan Köknel ile bir nehir söyleşi yapıp “Bilgenin Aynası” adlı bir kitap yazdı. Bu kitapta Özcan Köknel, kök sebebe iniyor. Ben ondan okuduğumu kendi cümlemle özetleyeyim: Kök sebep “Türk Erkek Modeli' dir. Türk toplumunda erkeklerin beyninin içinde “kadın erkeğin malıdır…” diyen değer sistemi yerleştirilmiş. Erkek kadını malı gibi görmeyi öğrenmiştir, kadın boşanmaya ya da ayrılmaya kalkınca erkek bunu kendine yakıştıramaz; kadını önce döver ve kadın direnirse dövmenin uç noktası öldürmeye kadar gider.

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“Bilgenin Aynasını” okuyun.

Göreceksiniz. Özcan Köknel, bu beyinsel yapılanmanın çocukluktan başladığını söylüyor.

Kök sebebe inmezsek!

Türk erkek tipinde bu beyinsel yapılanma nerelerden besleniyor bulup üstüne gitmezsek canavarlık artarak sürecek. Nitekim, Kırıkkale'de cinayetten sonra, Türkiye'nin bir başka kenti Gaziantep'te matematik öğretmeni 35 yaşında bir koca, boşanma davası açmış eşini hastanede yatarken bastı, dövdü, kolundan ve yüzünden bıçakladı.