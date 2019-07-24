Ormanı yaktık futbolumuz Viyana’yı kuşattı!

Ne acı rastlantı! Muğla ormanları yanıp kapkara örtüye döndüğü günlerde futbolumuz Viyana'yı kuşattı. Başta en büyük futbol takımlarımız; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor olmak üzere diğerleri, kamp yapmak için Avusturya, İsviçre, Hollanda, Almanya'yı seçtiler. Futbolcular, yöneticiler, hocalar, malzemeciler, masörler doluştular özel kiralanmış uçaklarla 3 saat-4 saat yolculuktan sonra Avrupa ülkeleri yaylalarında nefes açtılar. En çok Avusturya tercih edildi. Zaten 11'i de yüksek paralarla transfer edilmiş yabancı futbolcularla oynayan futbolumuz, Viyana'yı aldı.

Yerli yayla bulamadılar.

Giresun'da Bektaş Yaylası.

Antalya'da Elmalı Yaylası.

Ordu'da Aybastı.

Rize'de Ovit.

Sakarya'da Sapanca.

Trabzon'da Uzungöl.

Çamlıhemşin'de Ayder.

Artvin'de Karagöl Yaylaları ve aklıma gelmeyen diğerleri dünya ölçüsünde tercih edilecek kamp alanları kuracağımız doğa parçaları olmasına rağmen önce bizim futbol kulüplerinin kamp yapacakları alanlara dönüştürülemedi.

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Güzelim yaylalar!

Betonlaştırmada süper.

Canım ormanlar!

Yakıp kavurmada gamsız.

Ormanı ve yaylayı spor ve sağlık için dünyanın parmakla göstereceği kamp alanlarına dönüştürmede ise sinameki kaldık.

Neden?

Niçin?

Muğla'nın cennet ormanlarında 300 hektar alan “ahlar-vahlar” arasında yandı kül oldu.

Dağ keçileri.

Kaplumbağalar.

Ceylanlar.

Tüm orman varlığı kavruldu. 20 saat sürdü yangın. 4-5 saatte söndürülebilseydi, daha az alan yanacaktı. Oysa Türkiye'nin yangın söndürmek için alınmış amfibik uçakları, bunları kullanmak için eğitilmiş “Ateş Kuşları” diye anılan pilotları, teknisyenleri vardı. Orman bakanı, THK'ya ait olan o uçakların, hurda olduğunu ve yağ akıttıklarını iddia etti. Oysa Bakan'ın “hurda” dediği uçakların alınması talimatını birkaç yıl önce Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı vermişti. THK yöneticileri, “hurda bunlar” iddiasına “Yalan bu sözler… İhaleyi özel şirketlere vermek için uydurulmuş kılıf” dediler.

Kim doğru söyledi?

Anlayamadık gitti.

Bu arada Başbakan'ın talimatı ile yangın söndürme amfibik uçaklarını almış olan THK eski yöneticilerinin büyük bir yolsuzluk batağı içinde oldukları ve kurumu soydukları savcılığa belgeleri ile ihbar edildi.

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Orman Bakanlığı, “Orman Yanıyor” diye vatandaştan ihbar geldiğinde hemen uçmaya başlayacak ve denizden aldığı suyu yangının üzerine dökecek özel havacılık firmaları ile yıllık anlaşmalar yapmıştı. Böylece yangın garantisi de verilerek uçuş başına saatlik ücret yazan tarifeler üzerinden el sıkışmıştı. Kimisinin ana işi inşaatçı, kimisinin halıcı-kilimci olan bu firmaların, uçakları değil dışardan kiralanmış helikopterleri vardı.

Uçak olmayınca!

Söndürme zayıf kaldı.

Yangın uzun sürdü.

Ormanı uzun uzun yaktık. Futbolumuz da uzun uçuşlarla Viyana'yı kuşattı.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

CHP, “maaş şişirme mikrobunu” karantinaya aldı

Halkın gözünde AKP Belediyeciliğini bitiren “maaş şişirme mikrobu” CHP belediyeciliğine de bulaşma belirtisi göstermişti. İzmir'in Karaburun İlçesi yeni CHP Belediye Başkanı, bir belediye şirketi kurup, kendini de bu şirkete maaşlı (7 bin 500 TL) müdür atamıştı. İktidara yakın gazeteci Abdülkadir Selvi'nin yazdığına göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu duruma anında müdahale etti, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun da derhal harekete geçti. CHP'li Belediye Başkanı karantinaya alındı. Bu haberi bizzat iktidar yakını gazeteci Abdulkadir Selvi'nin “CHP'yi överek” yazması, Türkiye'de “özgür gazeteciliğe olan özlemin” ne kadar büyüdüğünün de bir göstergesi oldu.