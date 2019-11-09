Sorgulama!

Tayfun Devecioğlu!

İsmini çekti.

Metin Münir!

İsmini çekti.

Yalçın Doğan!

İsmini çekti.

Mehmet Tezkan!

İsmini çekti.

Milliyet Gazetesi'nden ayrıldılar. Yazdıkları gazetenin, patron değiştirdikten sonra iktidarın yayın organı haline getirilmesinin isimlerini, imzalarını okur gözünde yıpratacağını düşündüler.

★★★

Sonra aynı iş adamı, Hürriyet Gazetesi'ni de satın aldı.

Fikret Bila!

İsmini çekti.

Mehmet Yılmaz!

İsmini çekti.

Faruk Bildirici!

İsmini çekti.

Şükrü Küçükşahin!

İsmini çekti.

Tuğrul Eryılmaz!

İsmini çekti.

Gazete iktidarı desteleyen, tek satır eleştiriye yer vermeyen bir çizgiye girmişti.

Ayrıldılar.

İsimlerinin ve imzalarının okur gözünde yıpranmasına razı olmadılar.

Toplu çıkarmalar oldu.

45 muhabir işten atıldı.

Gülse Birsel!

İsmini çekti.

Ayşe Arman!

İsmini çekti!

Vahap Munyar!

İsmini çekti.

Vahap Munyar, Hürriyet'in Genel Yayın Müdürü'ydü ve Cumhurbaşkanı'nın uçağından inmiyor, Binali Yıldırım'ın yanından ayrılmıyordu. O bile “bu kadar da olmaz” diye isyan etti, dayanamadı!

★★★

Dün haber verdiler!

Vahap Munyar'ın da yönetim kurulunda yer aldığı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), “Hürriyet'ten toplu olarak işten atılanlar karşısında baskılara direnme ve dayanışma” eylemleri başlatılması kararı aldı ve şu açıklamayı yaptı:

“İktidar eliyle yeni medya yapılanması haber odaklı gazeteciliği yok saymaktadır ve halkın haber alma hakkı engellenmektedir. Bu yapılanma içinde yer alanları tutumlarından vazgeçmeye çağırıyoruz.”

TGC de nihayet uyandı!

★★★

Gazete muhabirleri toplu olarak işten atılmış. Şu isim, bu isim yazdığı gazeteden imzasını çekmiş, bu haber sinek vızıltısı kalır. Sinek vızıltısı diyorum çünkü ülkenin dışta, içte, ekonomide, hukukta, adalette, eğitimde, ormanı yabancı şirkete yağmalatmakta, yolsuzlukta, işsizlikte, devleti soymakta, kamu parasıyla yüksek israflı Saray'lar yapılmasında, otizmli çocukların okulda kendini normal gören büyüklerce (!) yuhalanmasında, yuhalamayı örgütleyenlerin içinde okul müdürü ile mahalle muhtarının da yer aldığının görülmesi yani toplumda insanlığın, iyiliğin, aklın, dayanışmanın çöktüğünü belirten örneklerin çoğalarak cinnete doğru gidilmesinde…

Say say bitmez!

Yaz yaz!

Sayfalar yetmez.

Bu yakıcı, kavurucu sorunlarla kıyaslandığında Hürriyet Gazetesi'nden toplu olarak 45 yazı emekçisinin atılması, isimlerin çekilmesi “sinek vızıltısı” önemsiz bir konu olur!

Kaleme yazık.

Yazısı bile abes!

★★★

Fakat!

Hürriyet Gazetesi, özel bir patronun mülkiyetinden (Doğan) satın alınıp özel bir patronun (Demirören) mülkiyetine geçirilirken, gerekli para devlet bankası Ziraat'tan kredi olarak verildi.

700 milyon dolar!

Ne oldu?

Geri ödeniyor mu?

Takla mı attırıldı?

Devlet bankası Ziraat, verdiği bu krediyi geri alamıyor da “şüpheli alacaklar” faslından zarar yazılıyor ve bu da Hazine'ye yükleniyorsa durum sadece bir gazete yazarı için değil 82 milyon bütün ülke insanı için “sorgulama” konusu olur.

Neden?

Niçin?

Ne amaçla?

Hangi hesapla?

Özel bankadan değil devlet bankası Ziraat'tan 700 milyon dolar “döviz kredisi” verilerek gazete iktidar organı olsun diye bir iş adamından diğer iş adamına geçirildi?

700 milyon dolar!

Geri dönüyor mu?

Toplum sorgular.

Hakkıdır.