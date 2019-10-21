İçki ve sigara içenler olmasa, halimiz perişan!

Yılın sonlarına yaklaştığımız bu aylarda, 2020 yılı bütçe hedefleri açıklandı ve Meclis'e gönderildi. Bu yılın sonunda 80.6 milyar bütçe açığı öngörülürken; bu açık Merkez Bankası kaynaklarından aktarılan tutarlara rağmen, yeni ekonomik programda tekrar revize edilerek 125 milyar TL'ye çıkartıldı.

Bütçenin tutmamasının en önemli nedeni; ilk 9 ayda vergi gelirlerinin sadece yüzde 5.6 artmasına rağmen, bütçe giderlerinin yüzde 22.5 oranında artmış olmasıdır.

Yapılandırma yasası çıkartacağız denmiş, fakat daha sonra 3 yıl boyunca yapılandırma yasası çıkartılmayacağı açıklanmıştır.

Aşağıdaki tablo, ülkemizde ekonomik kriz nedeniyle vergi borçlarının ödenemediğini belgelemektedir.

Yukarıdaki tablo, vergi dairesine beyanname verilerek tahakkuk ettirilen vergilerden ne kadarlık tahsilat yapıldığını göstermektedir. 10 gün öncesine kadar, aylık gecikme zammı oranı yüzde 2.5 (şu anda aylık yüzde 2 olarak uygulanmaktadır) yıllık oranın yüzde 30 olduğu bir ülkede, parası olup da vergi borcunu ödemeyen basiretli bir tüccar bulmak çok zor olsa gerek. Banka faizlerinin yüzde 15'e düştüğü bir dönemde, devlete olan vergi borcunu ödemeyip, iki katı gecikme zammı ödemek basiretli bir tüccar davranışı değildir.

Maliye Bakanlığı, borçlu mükelleflere elektronik haciz uygulaması yapmış, bununla da yetinmemiş borçlu mükelleflerin BS formlarından hareketle, alacaklı oldukları firmalara “haciz bildirileri” göndermiştir. Ayrıca, haczedilen menkul ve gayrimenkullerin satılarak, paraya çevrilmesi işlemlerine de başlanmıştır. Bu çalışmaların sonucunda ne kadarlık tahsilat yapılabildiğini hep beraber göreceğiz.

Ben sizlerle son 3 yılda çıkartılan yapılandırma yasaları kapsamında Eylül 2019 sonu itibarıyla yapılan tahsilatları paylaşmak istiyorum:

6736 sayılı yasa kapsamında 40.382.418.529,89 TL

7020 sayılı yasa kapsamında 4.836.074.492,58 TL

7143 sayılı yasa kapsamında 22.781.285.353,70 TL olmak üzere;

toplam 67.999.778.376,17 TL tahsilat yapılmıştır.

Maliye, çok yakın bir zamanda yeni bir yapılandırma düzenlemesi ile mükelleflerin karşısına çıkacaktır.

AKŞAMCILAR PLAKETİ HAK EDİYOR…

Hazine ve Maliye Bakanlığı ilk 9 aylık bütçe sonuçlarını açıkladı. İlk 9 ayda alkollü içki ve tütün mamullerinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) olarak toplam 67 milyar 452 milyonluk bir katkı geldi.

Eylül 2019 sonu itibarıyla faal Kurumlar Vergisi mükellef sayısı 837 bin 278 olmasına ve Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkartılmasına rağmen, Kurumlar Vergisi'nden ilk 9 ayda bütçeye 55 milyar 441 milyonluk katkı yapıldı. Yani içki ve sigara içenler dev holdingleri sollamış oldu.