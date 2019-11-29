Halkı unuttular!

Türkiye'nin gerçek gündemi ne?

Ürkütücü boyutlara varan işsizlik, peş peşe gelen zamlar, yeni vergiler, ağır hayat şartları altında ezilen işçi, çiftçi, memur ve emeklilerin dramı… Bunlar hakkında konuşan yok. Bütün dertleri bize saldırı!

Hani “Dinime söven Müslüman olsa bari” diye bir söz vardır ya… Bunlar da öyle… Kendi kirli hayatlarını görmüyorlar!

Ülke ne halde? Halkımızın sıkıntıları ne? İnsanlarımızın büyüyen işsizlik sorununa nasıl çare bulunur?

Bunlar halktan kopan medyamızı ilgilendirmiyor. Sonra da “Neden tirajlar düşüyor?” diye şaşırıyorlar.

Vatandaşın duygularını dile getiren okurum Elektrik Mühendisi Semih Kalkanoğlu gönderdiği mesajda şöyle diyor:

“9'uncu günü doldurdu, yanlış bir haberi hâlâ ekranlarda çiğnemeye devam ediyorlar. Oysa ülke battı, gitti, bunları sorgulayan yok! Benim emekli maaşıma 1 Ocak'ta yüzde 4 zam yapılacak ama vergilere zam yüzde 26.”

Okurum haklı. Ülkede gerçek sorunları konuşan yok!