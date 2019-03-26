Hayret ve ibret!

Ülkemizin bin bir sorunu, seçim sonrasına ertelendi.

İşsizlik, yoksulluk, rüşvet, tecavüz olayları, sapıklık, din istismarı, hukuksuzluk, güvensizlik, ekonomik çöküntü, enflasyon, Yunan işgali altındaki Ege adalarımız…

Saymakla bitmez sorunlarımız var ama bütün bunlar göz ardı edilip “Beka sorunumuz var” diye meydanlarda yeri göğü inletiyorlar!

Cumhur ittifakı iyiymiş, güzelmiş ama “Millet ittifakı ihanet içindeymiş!”

Ortaya kin, düşmanlık ve nefret saçılmakta…

Tüm olumsuzlukları örtmek, halkımızı da uyuşturmak için “Beka sorunu” ortaya atıldı.

Eğer gerçekten Türkiye'nin beka (ölüm-kalım) sorunu varsa kimdir bunun sorumlusu?

Ülkeyi 17 yıl boyunca kimler yönetti?

Terör çetesi PKK temsilcileri ile Oslo'da, Dolmabahçe'de, İmralı'da görüşmeleri kimler yaptı?

Kimler PKK'lı teröristler için sınırda özel mahkeme kurdurup, hepsini serbest bıraktırdı?

Belediye yönetimlerinin seçileceği basit bir yerel seçimi hayat-memat meselesi haline getirmek isteyenleri hayret, ibret ve endişeyle izliyoruz!