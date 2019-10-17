İki büyük kayıp

Bugün varız, yarın yokuz! Hayat böyle işte… Bir varmış, bir yokmuş masalı gibi…

CHP, birbiri ardından iki kayıpla sarsıldı. Önce Ali Topuz, sonra da Orhan Birgit hakkın rahmetine kavuştu.

İkisi de uzun yıllar bakanlık yaparak ülke yönetiminde söz sahibi olmuş değerli siyaset adamlarıydı. Ecevit hükümetlerinde Ali Topuz Köy İşleri, Orhan Birgit Turizm Bakanı idi.

Bugün Bağlarbaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Ali Topuz ve Orhan Birgit'in cenazeleri beraber kaldırılacak.

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, Ali Topuz'un ölüm haberini alan Orhan Birgit'in çok üzüldüğünü, cenazeye gitme hazırlığı yaparken kalp krizi geçirip öldüğünü anlattı.

Orhan Birgit gazeteci kökenliydi. Onu son gördüğümde ülkenin haline üzüldüğünü söyleyip “Ona buna efelenmenin sonu yalnızlıktır!” demişti. Haklı çıktı. Bugün ülke olarak dünyada yapayalnızız. İki değerli siyasetçiye Allah'tan rahmet diliyorum.

İçte ve dışta herkes Türkiye'ye vuruyor!

Hiçbir dönemde bu kadar saldırıya uğramamıştık.

Hele Avrupalılar… Futbolda bile sevinmemizi istemiyorlar!

UEFA (Avrupa Futbol Birliği) Türk Milli Futbol Takımı hakkında hiç utanmadan soruşturma başlattı ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan savunma istedi.

Haysiyetsizce bir talep bu…

1-1 berabere biten Türkiye-Fransa milli maçının 81'inci dakikasında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra futbolcularımızın Türk seyircilerin bulunduğu bölüme gidip asker selamı vermesi Avrupalıları fena kızdırdı.

Futbolcularınızı bu hareketi Suriye harekâtında görev yapan askerlerimize destek olarak yorumlandı… Tabii ki öyledir ve bundan doğal ne olabilir?

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Türk'ün Türk'e destek olması Avrupa Futbol Birliği'ni neden çıldırttı?

UEFA yalnız Fransa maçında değil, Kadıköy'de oynanan Arnavutluk maçında da asker selamı verilerek gösterilen galibiyet sevinci için de savunma istedi.

Daha önce Fransız futbolcular böyle asker selamı vermişlerdi. Fakat UEFA, Fransızlara hiç ses çıkarmamış, normal karşılamıştı. Aynı hareketi Türk futbolcular yapınca aynı UEFA öfkeleniverdi.

Bunlar böyle insanlar işte…

Türk'ün başarısı gözlerine batıyor, Fransızların yaptığı hareketin aynısını Türk futbolcular yapınca çılgına dönüyorlar.

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Avrupalı utanmazlar, her zaman boynumuzun bükük olmasını istiyor, futboldaki gol sevincimizi bile çok görüyorlar!

Sonra da kalkıp demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden filan bahsediyor, mangalda kül bırakmıyorlar!

Böyle çifte standart ahlâksızlığı ancak onlara yakışır!

Tümünün canı cehenneme!

“Hangi İslâm?”

Son günlerde birçok “İslâm dini” ortaya çıktı.

Bilen de konuşuyor bilmeyen de…

Peki, hangi İslâm gerçek, hangisi uydurma?

Hangi İslâm Allah'tan inme anlamında münzel (indirilmiş), hangisi müptezel (saygınlığını yitirmiş, bayağılaşmış?)

Aydın ilahiyatçı Nazif Ay bunu şöyle izah ediyor:

“Muhammed Peygamber'e inen İslâm mı? Kur'an İslâm'ı mı? Geleneksel İslâm mı? Ilımlı İslâm mı? Sünni İslâm mı? Şia İslâm'ı mı? Muhammedi İslâm diye ortaya atılan isim mi insanlığa çare? Sahi, hangisi İslâm gibi İslâm, Hangisi Allah'a ait din?

Kafanız karıştı değil mi?

İslâm sahipli bir dindir ve sahibi Allah, tebliğcisi de Peygamber'dir. İnanıp inanmama tercihi kişilere aittir. Hiç kimse İslâm'ın önüne ya da arkasına bir başka sözcük ekleyerek İslâm'a sahte elbiseler giydiremez. Giydirirse bu sıfat tamlamalı din ile Allah'ı ve onun duyarlı insanlarını kandıramaz.

Allah kendi varlığına ve Peygamber'in din alanındaki yetkinliğine ortak kabul etmez.

İslâm yalındır ve tek kelimedir.

İslâm'ın adı İslâm'dır.

Bunun dışındaki bütün tanımlar sahtedir, Allah'a ait değildir.”

TEBESSÜM

Dünyanın hali!

Adam trafik kazası geçirmiş, aylardır tedavi ediliyor… Her yeri iyileşiyor ama gözleri bir türlü açılmıyor.

Kendisini ziyarete gelen arkadaşı ile sohbet eden adam karamsar bir ifadeyle şöyle diyor:

“Gözlerim bir türlü iyileşmiyor dostum. Artık umudumu kestim. Bende dünyaya, memlekete, insanlara bakacak göz kalmadı!”

Arkadaşı adamı teselli ediyor:

“Üzülme kardeşim… Bir şey kaybetmiş sayılmazsın! Öyle hale geldik ki, zaten dünyada bakılacak surat kalmadı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yapıcı eleştirilerden aklı olan faydalanır, ahmaklar ise öfkelenir!