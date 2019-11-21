Kırmızı bülten-2

Amerikalı Rahip Brunson…

NASA görevlisi Serkan Gölge…

Alman gazeteci Deniz Yücel…

Üçü de FETÖ'den tutuklu olarak cezaevinde yatıyordu.

İlk ikisi Trump'ın, biri de Merkel'in dayatması üzerine talimatla serbest bırakılıp ülkelerine gönderildi.

Öte yandan, aleyhinde hiçbir geçerli kanıt olmayan Burak Akbay hakkında FETÖ'cü olduğu iddiasıyla kırmızı bülten çıkartılmak isteniyor!

FETÖ ile yaptığı hukuk mücadelesi ile tanınan emekli Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, FETÖ tetikçileri bir bir serbest bırakılırken Burak Akbay için hâlâ kırmızı bülten istenmesine tepki göstererek:

“SÖZCÜ'nün kurucusuna kırmızı bülten istemek bir hukuk garabetidir!” dedi ve:

“TSK'ya kumpas kurulurken bizleri en çok destekleyen gazetelerin başında SÖZCÜ vardı. Kurucusu Burak Akbay için kırmızı bülten istenmesi anlaşılır gibi değil! FETÖ ile mücadeleye bundan daha büyük bir darbe vurulamaz!” diye ekledi.

İşte sözün bittiği yer!

Dünkü “Müthiş haber” başlıklı yazım büyük gürültü koparttı.

Soran sorana:

“9 Kasım akşamı Külliye'de (Saray'da) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li kim?”

“Haber doğru mu?” diye soranlar da var.

Saray'a yakın haber kaynağıma bir kez daha sordum:

“Yanılmış olmayasın?”

Kesin bir ifade ile:

“Yüzde yüz doğru!” diye teminat verdi.

Peki kim o kişi?

Haber kaynağım kopan gürültü üzerine dün “Ortalığın bu kadar hararetleneceğini düşünmemiştim. Şimdi belki de işimden gücümden olacağım!” diye endişeye kapıldı. Ben de ona, söylediği ismi unutacağıma dair söz verdim.

Saray'ı kim ziyaret ettiyse medeni cesaret gösterip kendisi açıklamalı.

Ya da AKP Genel Başkanı Erdoğan'a sorulmalı.

İşin aslı nedir?

Parti genel başkanı olduğu gibi aynı zamanda Cumhurbaşkanı olarak da görev yapan Erdoğan'ın yapacağı açıklama bire bir doğru olacaktır.

Koskoca Cumhurbaşkanı yanlış söz söyleyecek değil herhalde… Onun açıklaması tüm tereddütleri bitirir!

Erdoğan'ın cevabı şu şıklardan biri olacaktır:

a) “Haber doğru değildir” diyebilir.

b) “Haber doğrudur ama o kişinin kim olduğu bizim özel konumuzdur” diyerek isim açıklamayabilir.

c) “Kamuoyunun bilmesinde yarar var” diyerek o ismi açıklayabilir.

★★★

Ülkemizin siyasetinde her türlü mücadele olabiliyor.

Hiç umulmayan kişi ya da kişiler parti değiştirip karşı saflara geçebiliyor.

Daha önce zehir zemberek sözlerle suçladıkları partiye kapak atıp, o partinin has adamı olan çok sayıda siyasetçi var.

9. Cumhurbaşkanı cennet mekân Süleyman Demirel'in dediği gibi “Siyasette 24 saat sonra ne olacağı belli olmaz!”

“Sürekli yaz saati Çin işkencesi gibi”

Okurum Alp Kaan (avalpkaan@gmail.com) “Çin işkencesi yine başladı!” diye yazıyor.

“Çin işkencesi” dediği, yaz saatinin kış aylarında da devam ettirilmesi…

2016 yılından bu yana yaz saatine takılı kaldık!

Gerekçe olarak hep aynı sakızı çiğniyorlar: “Enerji tasarrufu!”

Aslında önemli bir tasarruf filan da yok! Ya da bizim bilmediğimiz başka tasarruflar var!

Zaman olarak hep yazda kaldık. Avrupa ile saat farkımız açıldı, Almanya ile 2 saate, İngiltere ile 3 saate çıktı. Londra'da saat sabahın 9'u iken, Türkiye'de öğle vakti: Saat 12.00.

Kış aylarında öğrenci yavrularımız ve aileleri büyük sıkıntı çekiyor.

İlköğretim öğrencileri için durum feci! Sabahın köründe kalkıp uyuklayarak okula gidiyorlar.

“Enerji tasarrufu” diyorlar. Çocuklarımızın sağlığından daha mı önemli bu. Ayrıca uzmanlar diyor ki:

“Sürekli yaz saatinde kalmanın bir yararı yok. Hatta daha çok enerji harcıyoruz!”

Yaz saatinin kışın da devam etmesinden iş hayatı da olumsuz etkileniyor.

Avrupa'dan uzaklaştık ama Katar ile, Arabistan'la saatimiz aynı. İktidar herhalde bunu daha önemli buluyor!

Büyükler bile güne adapte olamazken küçükler ne yapsın?

Eğitimcilerin ve uzmanların sesi neden çıkmıyor? Bu kadar korkak olmasınlar!

TEBESSÜM

…Ve Allah kadını yarattı!

Bir gün kafası kızan Temel, karısı Fadime'ye:

“Sen ne biçim kadınsın yaa? Aynı zamanda nasıl hem bu kadar salak, hem de bu kadar güzel olabiliyorsun, anlamıyorum!” diye bağırmış.

Fadime zeki kadın… Bu lâfın altına kalır mı? Şöyle yanıt vermiş:

“Allah kadını yaratırken, sen çekici bul diye beni güzel yarattı… Ve beni de senin gibi bir hayvanı çekici bulayım diye salak yarattı! Anladın mı şimdi meselenin sırrını?”

GÜNÜN SÖZÜ

Tutkularının esiri olan kişiler hiçbir zaman özgür insan olamazlar