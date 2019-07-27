Türkiye’nin umudu

“Amacımız iktidar olmak!”

Kim diyor bunu?

CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un sözü bu…

İktidar olmak tabii ki güzel bir hedef. Fakat kimseye durup dururken iktidar verilmiyor. CHP, bunu hak ettiğini kanıtlamalı. Kayıkçı kavgası gibi karşılıklı ağız dalaşıyla iktidara gelinmez!

AKP, 17 yılda ülke ekonomisini perişan ettiği halde hâlâ ayakta. Neden? Muhalefet etkili olamadığı için…

İktidar partisi son yerel seçimlerde ağır darbe yedi, sarsıldı ama yıkıldığını söyleyemeyiz! Belki yıkılma sürecine girdi, o kadar!

CHP'yi iktidara ancak belediyeler taşıyabilir.

Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere 252 CHP'li belediye var. Bunların halkla bütünleşip başarılı olmaları, iktidar yolunu açabilir.

Dilerim CHP'li tüm belediye başkanları “halka eziyet değil, hizmet” etmek anlayışında “ortak akla” sahip olurlar!

Türkiye'nin kurtuluş umudu bundadır!