Yalnız Türkiye!

Tartışmalar bitmedi!

NATO toplantısında ne verdik, ne aldık? Başarılı mıyız, başarısız mı?

Bence sonucu en iyi özetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu:

“Yalnız bırakıldık!”

Bu sonuç bizce sürpriz değil! Türkiye zaten her zaman yalnız bırakılmıştır!

NATO, terör çetelerine karşı savaşta bizi yalnız bıraktı!

Başta Amerika ve Fransa olmak üzere NATO ülkeleri, işlerine geldiği vakit “Benim teröristim iyidir” mantığı ile hareket ediyor.

Amerika daha da ileri gidip, her türlü yardımı yaptığı PYD/YPG terör örgütleri için “Benim Suriye'deki kara kuvvetlerimdir!” diyor.

Oysa bu iki örgüt, 35 yıldır Türkiye'yi kana bulayan PKK'nın Suriye'deki uzantılarından başka bir şey değildir!

Mehmetçik, NATO'nun desteği olmadan da teröristlerin hakkından gelir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Biz sadece NATO ülkelerinin bu ikiyüzlülüğüne bakıp onların adına utanıyoruz!

Türkiye, son zamanların en iyi hamlesini yaptı.

Yunan-Rum maskaralıklarına karşı, Libya ile deniz sınırlarının tayini ile ilgili tarihi bir anlaşma imzaladı.

Doğu Akdeniz'i babalarının malı sanan ve yabancı petrol şirketlerine petrol/doğalgaz arama izni veren Yunan-Rum ikilisi, Türkiye'nin bu hamlesiyle çileden çıktı.

Yunanistan, her türlü diplomatik nezaket kurallarını hiçe sayarak Libya'nın Atina büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı!

Türkiye “Gerilimi tırmandırmayın, gelin işbirliği yapalım” dedikçe şımarıp huysuzlaşan Yunan-Rum yönetimi “Biz Türklerle iş yapmayız” diyerek bütün önerileri reddetmişti.

Şimdi, Libya ile yapılan önemli anlaşma, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de geniş imkânlar sağlıyor.

Böylece, Yunan-Rum tarafının Doğu Akdeniz'deki oyunu bozulmuş oluyor!

Onları çileden çıkartan bu!

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Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya ile yapılan tarihi anlaşmayı, muhalefet partilerinin de desteği ile onayladıktan sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay milletvekillerine teşekkür ederek:

“Bu tarihi, anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır” diye konuştu.

Ana muhalefet partisi adına konuşan CHP Ankara Milletvekili Halûk Koç da, Türkiye'nin çıkarların uygun her adımı CHP olarak desteklediklerini, bu nedenle Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasına da destek verdiklerini söyledi.

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Tek yanlı kararlarla yabancı şirketlere Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de petrol/doğalgaz arama izni veren Rum yönetimi şimdi “Türkiye'nin Libya ile anlaşması kabul edilemez” diyerek ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden destek arıyor.

Türkiye, sınırlarını ve ülke çıkarlarını tehdit eden her türlü hareketi önlemeye kararlıdır. Bunun sonunda sıcak çatışma çıksa bile geri adım atmayacaktır.

Yunan ve Rum yaygaracılara şunu hatırlatmakta yarar var:

“Türkiye'nin şakası yok! Aklınızı başınıza toplayın!”

Avrupa'da yaz-kış saati uygulaması kaldırılıyor

Türkiye'de “Devamlı yaz saati uygulaması” özellikle öğrenci velilerinin büyük tepkisine yol açtığı halde şikâyetlere aldırış eden olmadı.

Ülkemizde vatandaşı dinleyen pek yok!

Fakat Avrupa'da öyle değil.

Yapılan anketlerde Avrupa Birliği vatandaşlarının çoğunluğu yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması yönünde görüş bildirince Avrupa Parlamentosu uygulamanın sonlandırılması için sunulan teklifi kabul etti.

Avrupa Birliği'ne üye olan 28 ülkenin 2021 yılından itibaren yaz ya da kış saat diliminden birini seçip, değişiklik yapmadan devamlı o saat dilimi içinde kalması istendi.

Yapılan bilimsel araştırmalar, saat değişiminin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydu.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin yasama organı ama aldığı kararlar sadece tavsiye niteliğini taşıyor. Kararları, üye ülkelerin hükümetlerinin onaylaması gerekiyor.

TEBESSÜM

Tanrı ve çocuk!

Kadın, sahilde küçük çocuğu ile kumdan kaleler yaparak oynuyor.

Bu sırada büyük bir dalga geliyor ve küçük çocuğu açık denize sürüklüyor.

Kadın çaresizlik içinde ellerini gökyüzüne açarak “Tanrım, yalvarırım çocuğumu kurtar” diye hıçkırıyor.

O sırada daha büyük bir dalga geliyor ve küçük çocuğu sahile, kumların üzerine fırlatıyor.

Kadın sevinç içinde çocuğuna sarılırken, birden durup, bir çocuğa, bir yukarıya bakıp:

“Tanrım, şapkası da vardı ama…” diyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Dünyada en kârlı ticaret din ticaretidir. Sermayesi YALAN'dır. (Aziz Nesin)