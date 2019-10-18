Okulları bir sendikaya teslim ettiler

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'de teröre karşı sınır ötesi harekat gerçekleştirirken, onlara “selam” gönderilmesi için kampanyalar yürütülürken, aynı iktidar döneminde okullarda “Andımız”ı okutmayı bile yasakladılar. Danıştay kararına rağmen, Bakan Ziya Selçuk okutmamak için büyük bir direniş içinde.

Hani bu öğretim yılında “Tekli öğretime” geçilecek, sınıf mevcutları 30'un altında tutulacaktı? Bırakın tekli öğretime geçmeyi, tekli öğretim yapılan okullarda da ikili öğretime başlandı. Sınıf mevcutları, 30'un altına çekmeyi bırakın 40'ın üzerine çıktı. Önceki yıllarda hayırseverler tarafından okul yaptırma yarışı yaşanırken, yöneticilerin sadece imam hatip lisesi yaptırmak istemeleri de hayırseverleri bu işten soğuttu.

ÖĞRETMENE ŞİDDET

Özel okullar, hemen hiçbir kritere uymadan açıldıkça, kaliteli eğitim veren özel okullar bunlarla rekabet edemez duruma geldi. Öğretmenin, öğrenciye dönük en küçük bir uyarısı, ertesi gün öğretmenin görevden alınmasıyla sonuçlanıyor. Veli, “Ya o öğretmen gidecek, ya çocuğumu alıyorum” tehdidiyle geliyor. Hastanelerde, sağlık personeline yönelik şiddet her fırsatta gündemde ve konuşuluyor ama öğretmenler hem veli, hem öğrenci şiddetiyle sürekli karşı karşıya olmasına rağmen onların sesi duyulmuyor, buna göre önlem de alınmıyor.

Özel okul sahipleri de bu durumdan çok rahatsız. Bir tarafta eğitim için büyük yatırım yapanlar, bir tarafta hiçbir koşulu yerine getirmeden açılan okullar. Bir örnek vermek istiyorum: Ankara'nın köklü özel okullarından Zafer Koleji'nde ana sınıfındaki bir öğrenci için en az 9 öğretmen görevlendiriliyor ama birçok okulda bir öğretmen ve bir hizmetliyle iş yürütülüyor. Hadi bakalım rekabet edilsin…

YANDAŞ MÜDÜRLER

Bakanlık, yeni derslik yapmama gerekçesi olarak büyük kentlerde okul yapımına uygun arsa bulamamayı gösteriyor. Camiler için yer bulan devlet, öğrencilerine okul yaptıracak arsa nasıl bulamaz? Külliyeler yapılırken, eğitim kampüsleri kurmak sözde kaldı.

Okul yöneticisi olabilmenin kriteri de “yandaş sendika üyesi” olmak. AKP dönemiyle birlikte büyüyen Eğitim Bir-Sen, yönetici atamalarında alabildiğine etkili. Onların atamalarını sağladığı yöneticiler de AKP yönetimiyle içli-dışlı olmuşlar. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ilinde yaşanan olayı şöyle anlatıyor:

“İlimizde de Eğitim Bir-Sen ağırlıklı bir müdür atama tablosu var. Bu sendikanın referanslarıyla atanan okul müdürleri, AKP Milletvekili Yusuf Başer, AKP İl Başkanı ve Merkez İlçe Başkanı, İl Milli Eğitim Müdürü ile birlikte kamu çalışanlarını lise binasında buluşturdu. Soruyorum bu ilin eğitim sorunları sadece AKP milletvekili ve yöneticileri ile mi değerlendiriliyor? Devlet okullarının müdürleri bir siyasi partiye ve onun gücünden yararlanan sendikaya malzeme yapılıyor. Bu parti devleti, kabile devleti değildir.”

KİMLER ATANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı proje okullarını 2014 yılında hayata geçirdi. Bu dönemde MEB, Türkiye'nin en yüksek puanlı öğrencilerinin eğitim-öğretim gördüğü okulları uluslararası alanda özel projeler, uygulamalar yapması için belirledi. Ancak 2014 yılında değişen Teşkilat Yasası ile 8 yılını dolduran öğretmenlerin başka okullara gönderilmesi, yerine gelen öğretmen ve yöneticilerin Milli Eğitim Bakanı'nın onayına bırakılması, hiçbir kritere bağlı kalmaksızın görevlendirilmesi dönemi açıldı. Bu okullarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenler liyakat esasına göre değil, referans ve mensubiyetlerine göre atanıyor.

Türk Eğitim-Sen araştırma yaptı, 2014 yılından bugüne kadar 899 müdür atandı. Bakan Selçuk'tan önce atananların 25'i Türk Eğitim-Sen, 338'i Eğitim Bir-Sen üyesi, 17'si sendikasız, 2'si de diğer sendika üyeleri. Ziya Selçuk'un bakanlığı döneminde proje okullarına yönetici olarak görevlendirilenlerin 41'inin Türk Eğitim-Sen üyesi, 436'sının Eğitim Bir-Sen üyesi, 32'sinin sendikasız, 1'inin de diğer sendika üyesi olduğu anlaşıldı. Yani, AKP döneminde eğitim bakanı şu olmuş, bu olmuş fark etmiyor.

Bu durumda proje okullarında görevlendirilen 899 müdürün tam 774'ü Eğitim Bir-Sen üyesi. Müdür yardımcılığına da bakalım: 1976 müdür yardımcısının 1561'i Eğitim Bir-Sen üyesi. Sadece İstanbul'a bakarsak proje okullarında görevlendirilen 163 müdürden, 142'si, Antalya'da 35 müdürden 34'ü, Konya'da 27 kişiden 26'sı yandaş sendika üyesi…

Sendikacılar, Bakan Ziya Selçuk'un, özel program ve proje uygulayan bu okulları belli bir sendikaya, gruba tahsis ettiğini düşünüyor…