Pilotlar dondu kaldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sahte belge ve dijital verilerle kurulan kumpas, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi, kuşkusuz bütün kuvvet komutanlıklarını etkiledi. FETÖ operasyonları kapsamında çok sayıda pilot tutuklanınca, devlet çareyi daha önce ayrılmış olan pilotları göreve çağırmakta buldu. Bir taraftan pilotlara ilgili FETÖ operasyonu devam ederken, istenen dönüşlerle ihtiyaç karşılanamayınca, son çare olarak daha önce ayrılmış olanlar için zorunlu hizmet getirildi.

22 Şubat 2019'da Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren TSK Personel Kanunu'nun 113. Maddesi ve Ek geçici 98. Maddesi, zorunlu hizmet sürelerinde değişiklik yapılmasını içeriyordu. Değişikliğin nedeni, Hava Kuvvetleri'nde pilot açığının doğmasıydı. Şimdi, ayrılanların 6 yıl daha çalışması zorunlu hale getiriliyor. Dönmeyen pilotların ise sivil hava yolu lisanslarının imtiyaz hakları askıya alınacak. Yani, pilotluk yapamayacak.

“BEKA SORUNU OLSA”

Savaş uçağı pilotlarının bazıları FETÖ yapılanmasının ayrımcılığına, tacizlerine dayanamadığı için zorunlu hizmet süresini doldurunca ayrıldı. Hatta, ayrılmayı çabuklaştırmak için zorunlu hizmet süresini 15 yıldan 10 yıla düşürdüler. Ayrılanların bazıları sivil hava yollarında çalışıyor. Yeni yaşamlarına göre bir düzen kurmuşlar. Şimdi onlara “TSK'ya dönün, 6 yıl daha zorunlu hizmet yapacaksınız” deniliyor.

Bu durumda olan iki pilota sordum. 15 yılını doldurduktan sonra emekliye ayrılan ve 7 yıldır hava yolu şirketinde çalışan kaptan pilotu dinliyorum:

“Mecburi hizmetin 21 yıla çıkarılması nedeniyle zorunlu geri çağırma ve buna itibar etmeyenlerin sivil hava yolu lisanslarının imtiyaz haklarının askıya alınması gibi bize göre hukuksuz bir uygulamayla karşı karşıya kaldık. Kazanılmış haklarımız geriye doğru alınıyor, hukuki güvenlik ilkesi yok ediliyor.

Gerçekten bir beka sorunu olduğuna inansam, topraklarımı savunmak için inanın bir dakika dahi gözümü kırpmam. Tüm gelecek planlarımı askıya almama neden olacak bu keyfi uygulama nedeniyle mağduriyetimi kelimelerle ifade edemiyorum. Yasa henüz uygulanmadan her iki tarafın da mağdur olmayacağı bir düzenleme mutlaka yapılmalı.”

ÜÇÜ DE AKP DÖNEMİNDE

Hava Kuvvetleri'nde 16.5 yıl pilot olarak görev yaptıktan sonra ayrılan, 6 yıldır özel hava yolunda uçan kaptan pilot, ayrılma gerekçesini “Önümü görememek, FETÖ'cülerin bana komutanlık yaptırmayacaklarını bilmek, komutanlarıma meramını anlatamamak ve tehlikenin farkında olmadıklarını görmekten” diye açıklıyor.

O, askerliğe adım atarken zorunlu hizmet 15 yıl idi. FETÖ'cülerin çabasıyla bu süre 2012'de AKP hükümeti döneminde 10 yıla indirildi. Darbe girişiminden sonra yine aynı iktidar 18 yıla, şimdi de 21 yıla çıkardı. Pilot anlatmaya devam ediyor:

1- Siz kendi çocuğunuzu 2 yıllık askeri pilotaj eğitiminin ardından en az 21 yıllık bir zorunlu hizmete mahkum eder misiniz? Yeni aday ve kaynağı bu kadar uzun zorunlu hizmetle nasıl bulacaksınız?

2- TBMM'de torba kanun içerisinde patates-soğan yasalarıyla birlikte geriye dönük işletilen bir kanunda ‘kazanılmış hak, hukuk, adalet, insan hakları' gibi kavramları nerede arayalım?

3- Darbe girişimi sonrasında, 18 yılını tamamlamak için KHK ile dönen arkadaşlarımızın mecburi hizmet sürelerine geçen hafta 3 yıl eklenmiş oldu. Gönüllü veya zorunlu olarak dönsek de bunun tekrar uzamayacağını nereden bilelim?

BANA MI GÜVENDİNİZ?

4- ‘Sivilde kaptan pilotlar çok para alıyor, o yüzden düşük maaşa kimse dönmek istemez' diyorlar. Bakınız geri dönen bir pilota 3 bin TL'den fazla maaş öderken, hiç ayrılmamış olan pilotlarımıza 16-17 bin TL maaş ödemeye devam ediyorlar. Yani aynı işi yapan aynı rütbedeki pilotlar arasında zaten ayrım ve haksızlık yaratıyorlar.

5- Darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Şu ana kadar neden toparlanamadık? 3 yıldır bana mı güvendiniz de şimdi zorunlu olarak Hava Kuvvetleri'ne çağırıyorsunuz? Üstelik gelmezsem sivil havacılık lisansımı askıya alıp Türkiye'de uçurmamakla tehdit ediliyorum.

Bunları belirttikten sonra son sözleri de şöyle oldu: TSK'da en kısa sürede güven ortamı yaratıp tüm personeli kapsayan adil bir ödeme sistemi çıkarılmalı, Hava Kuvvetleri'ne gönüllü dönüş projesi desteklenmeli.

TSK'ya, yargıya, Emniyete FETÖ'cüleri doldurmanın bedeli ağır ödeniyor.