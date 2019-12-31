“Vatan toprağı işgal altındayken”

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Güvenlik ve Askeri İş Birliği Muhtırası, 21 Aralık 2019'da TBMM'de kabul edildi. Libya'ya asker gönderilmesi de 2 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Sınır komşumuz olmayan Libya'ya asker gönderilmek istenmesi TBMM'de hayli tartışılacak gibi gözüküyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Libya'da ne işimiz?” diyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok; öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu? Gerekirse Libya'ya askeri desteği artıracağız” görüşünde. Yani, iktidar ve muhalefet çok farklı düşünüyor.

Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla, Libya'ya asker gönderme tezkeresi 2 Ocak'ta ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugüne kadar pek atılmayan bir adımı attı, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını tezkere öncesi bilgilendirdi. Aslında dış konularda liderlerin bilgilendirilmesi yoluna her zaman gidilmeli.

İŞGAL ALTINDA

Erdoğan, Libya'ya asker göndermekte kararlı. CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin tezkereye “Hayır” oyu vermesi de yetmiyor. Libya'ya asker gönderilmesi konusuna Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli kurmay Albay Ümit Yalım daha farklı bakıyor ve şunları söylüyor:

“Türk askeri öncelikle işgal altındaki vatan topraklarını kurtarmak üzere görevlendirilir. İzmir, Aydın ve Muğla İl sınırlarımız içinde bulunan 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı 2004 yılından beri, tam 15 yıldır Yunan işgali altında. Şimdi ben de Erdoğan'a soruyorum; Vatan toprakları Yunan işgali altındayken, Türk askerinin Libya'da ne işi var?.”

ADAMIZDA GÖSTERİ

Türkiye, Libya'ya asker gönderilmesini tartışırken, AKP hükümetleri döneminde Türk adalarına yerleştirilen Yunan askerleri, 18 Aralık 2019'da, İzmir'den meydan okudu. İzmir Koyun Adası'na elini kolunu sallayarak ve pasaportsuz giriş yapan Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Kambas, adada konuşlu Yunan askerlerini denetledi. Korgeneral Kambas'a, Adalar Yüksek Komutanı (ASDEN) da refakat etti. Denetleme ile ilgili haber ve fotoğraflar Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlandı.

İzmir Koyun Adası'nda konuşlu Yunan askeri üssünde harekata hazırlık denetlemesi yapan Korgeneral Kambas, Yunan birliğinin yüksek reaksiyon seviyesinde olduğunu vurguladı. Kambas'ın Yunan bayrağı ile poz vermesi ve adada cephanelik binası da dikkat çekti. Yunanistan, Koyun Adası'ndaki askeri yığınağını artırdı.

GİDEREK ARTIRIYORLAR

Adalarımızın Yunan askerleri tarafından işgal ve ilhak edilmesi olayı hep yok sayılıyor ve bu konu hiç konuşulmuyor. Konuşan, bu konuyu kısıtlı olanaklarıyla gündemde tutmaya çalışan ve tüm bilgileri de belgelerle ortaya koyan Ümit Yalım, adalarımızdaki son gelişmeleri şöyle aktarıyor:

“Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kambas, bizim adamızda Türkiye'ye meydan okurken, bunlar seyrediliyor. Yunanistan'a müzik notası bile verilmedi. Yunanistan işgal ettiği adalarımızda 7 kara üssü, 4 deniz üssü ve 2 helikopter üssü olmak üzere toplam 13 Yunan askeri üssü açtı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk askerinin birinci öncelikli görevi Türk vatanını savunmaktır. Vatan toprakları işgal altındayken, Libya'ya asker göndermek Türkiye'yi maceraya sürüklemektir. Türkiye, Libya'da savaşı değil barışı desteklemelidir.”

GİRİŞİMDE BULUNULMUYOR

Yunan askeri üslerinde 5 binden fazla işgalci Yunan askeri bulunuyor. Erdoğan ve AKP hükümetleri işgali sona erdirmek için hiçbir girişimde bulunmuyor. Yunanistan, Türk adalarındaki askeri üslere, uçaksavar, top, havan gibi ağır silahlar ile zırhlı araçların sayısını artırıyor. Türkiye, Libya'ya asker gönderirken, adalarımızın işgal altında tutulduğunu unutuyoruz. Ama biz unutturmamaya devam edeceğiz.

Emekli binbaşılar platformu

Bugün sayıları 2 bin 400'e inmiş olan emekli binbaşılar, “Emekli Binbaşılar Platformu” oluşturdu. Sorunlarını Genelkurmay Başkanı'na, Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri komutanlarına, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerine anlatıyorlar ama bir türlü sonuç alamıyorlar.

2002 yılında yarbaylara makam tazminatı verildi. Bu, emekli yarbaylara da yansıtıldı. Çalışanla, emekli arasındaki maaş uçurumu azaldı. Ama emekli binbaşılar için bir düzenleme yapılmadı. Dolayısıyla çalışan kıdemli binbaşının emekli maaş bağlanma oranı yüzde 49, önceki emeklilerin ise yüzde 41 civarında. Emekli binbaşılar maaş oranının yarbaylar düzeyine çıkarılmasını, bunun da yarbaylara verildiği gibi binbaşılara da makam tazminatı verilmesine bağlı olduğunu belirtiyorlar. Emekli binbaşıların sesini hükümetten duyan yok…