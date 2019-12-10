Patron da simit parasıyla “geçinemiyor”

Türkiye'de ve dünyanın 25 ülkesinde mağaza açan Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu'nun “başarı öyküsü” malum…

Kavukcu yine dört ayağının üzerine düşebilir.

Grubun ağırlığı Denizbank'ta olmak üzere bankalara toplam kredi borcunun 500 milyon dolara ulaştığı söyleniyor.

Büyük para.

Ne simit satarak bu kadar borç yapılır, ne de simit dükkanına bu kadar kredi açılır.

Bu kadar para ancak altına özel jet çekersen, sağa sola aldığın banka kredisiyle “bonkörlük” yapmak zorunda kalırsan lazım olur!

“Gayrimenkullerin değeri, kredileri karşılar” diye düşünürseniz zor. Çoğu kira. Londra'daki şubelerin gayrimenkulü kime aitmiş; bir anlatan çıkar elbet!

Simit Sarayı'nı kredi yükünden kurtaracak formül aranıyormuş.

Simit Sarayı dosyası; 2018 yılında kurulan Ziraat Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı'nın (GSYO) gündemine sokulmaya çalışılıyor: Burası net!

Yüzde 100'ü Ziraat Bankası'na ait GSYO'nun 500 milyon dolar kredi borcunu üstlenmesi akıl alacak iş değil. Ziraat bir kamu bankası, halka hesap verecek!

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2017 Temmuz'unda Simit Sarayı'nın yüzde 10'u Suudi Fawaz Alhokair Grup'a satılmıştı. Kavukcu'nun rotayı 400 milyon doların üzerinde halka arz için Londra Borsası'na çevirdiği konuşuluyordu.

“Global açılıma 2012 yılında başladık” diyen Kavukcu, 2019 Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yurtdışına açılma hikayesini şöyle anlatıyor: “Medine'den sonra Hollanda'da mağaza açtık. Londra'da 22 mağazamız oldu. 85 mağazası olan bir zincirle görüşüyoruz. Dünyada iki ülkeye daha giriyoruz. Kenya'da da şube açıyoruz bu sene.

2019 yılında tamamen Uzakdoğu pazarına yöneleceğiz. 1.5 liraya simit satarak bu ciroları yapıyoruz. Dünyada 10 markadan biri olacağımızın sözünü veriyoruz.”

Ekonomi Bakanlığı, 2006'dan beri Türk markalarını desteklemek için, yurtdışında açtıkları mağazalara yüzde 50 kira desteği veriyor.

Kavukcu, aynı konuşmasında “Turquality'nin bize yıllık desteği 16 milyon lira. Sadece Leicester Square'de açtığımız mağazanın yıllık kirası 20 milyon lira” diyor.

Yurtdışında açtıkları onlarca mağazanın kira bedelinin yüzde 50'si nasıl 16 milyon lirada kalıyor, pek anlamadım…

Kavukcu, Amerika'daki mağaza sayısının da 500'e ulaşacağını müjdeliyordu.

Mağaza rakamları hedeflerinde geometrik artışlar dikkatinizden kaçmıyordur.

Medyatik ressam Ahmet Güneştekin'in Pilevneli Sanat Galeri'de açılan “Hafıza Odası” sergisi öncesi düzenlenen gala anlata anlata bitirilemedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da teşrif ettiği davete iş dünyasından, sanat çevresine 350 “seçkin” konuk katılmış.

Davete katılan gazeteciler, gecenin ne kadar şaşaalı olduğuna vurgu yapıp, “Böylesi görülmedi” diye yazdılar. Magazin dünyasını yakından izleyen Hürriyet yazarı Onur Baştürk, gecenin sponsoru Hassan Gazal'la ilgili arşivleri hatırlattı: “Uluslarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun 2013'te yayınladığı offshore raporundaki iddialarda da ismi geçen Hassan Gozal'ın Daax adlı şirketiydi…”

Ahmet Güneştekin'i arayıp sponsor hakkındaki iddiaları sordum.

“Her şey para değil. Araştırmadan kabul etmeyeceğimi de tahmin edersiniz. Sponsorluklarımı 2'şer yıllık yapıyorum. Daax ile sözleşmemizde İstanbul daveti yoktu, sonradan oluştu. Bu daveti yapacak maddi imkanım var. Gelen de benim çevrem; seven de tam seviyor” diyor.

Daax, 2019 yılı için Güneştekin'in Viyana ve Bakü sergilerine sponsor olmuştu.

2020 yılı sergi programlarında da Tiflis ve Moskova sergileri yer alıyor.

Dubai Serbest Bölge merkezli Daax Costruction FZE Yönetim Kurulu Başkanı Hassan Gozal, Bakü'nün en büyük yatırımcılarından…

İstanbul'da da ofisi bulunuyor. Türkiye'de Bilkent Üniversitesi'nden arkadaşı ve Ağrılı hemşerisi IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çeçen ile kurdukları DIA Costruction'da ortaktı.

Ankara Bilkent ve Mersin Şehir Hastanelerini; İran asıllı ünlü mimar Zaha Hadid imzalı Bakü'nün sembol binalarını birlikte yaptılar, sonra araları açıldı.

Yakın zamanda ortaklıktan ayrıldılar. Daax'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil doğumlu Genel Enerji'de de hissesi bulunuyor.

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Ailesi İran'ın sınır komşusu Doğubeyazıt'a göç edince burada dünyaya geliyor Gozal… Amcası ve kayınpederi Abdülbari Gozal, Bakü'nün en büyük özel şirketi Azersun Grubu'nun sahibi. SSCB'nin dağılmasından sonra merhum Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in, ülkesine sanayi yatırıma davet ettiği İran asıllı Kürtlerden…

Petrolden gıda sanayiine, inşaattan turizme kadar çok geniş alanda yatırımları olan Azersun'dan ayrılıp, kendi şirketi Daax'ı kuruyor.

Güneştekin'in yıldızının, uluslararası marka galerilerden Marlborough'un ressamları arasına girmesiyle ve 2014'te New York'ta açtığı sergiyle parladığını söylersem yanlış olmaz.