Amerika’da yaşarken Türkiye’de prim ödenebilir mi?

1 Haziran 1996 sigorta girişliyim. 1 Mart 1978 doğumluyum. 1 Mart 2024 tarihinde, yani 56 yaşında emekli olabiliyorum. Şu an Amerika'da çalışıyorum. Türkiye'de çalıştığım yıllarda 1392 gün prim ödemişim, halen 4433 gün ödeme yapmam gerekiyor. Amerika'da çalışır ve yaşarken, Türkiye'de aylık prim ödeyebilir miyim? Ödeme yaptıktan sonra sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan faydalanabilir miyim? Emekli olunca hem Türkiye'den hem Amerika'dan aylık alabilir miyim? Türkiye'de yaşama şartı var mı? Burada çalıştığım günleri Türkiye'de saydırabilir miyim? İsmi saklı

Amerika'da yaşar ve çalışırken Türkiye'de prim ödeyemezsiniz. Dolayısıyla sağlık ve diğer haklardan yararlanamazsınız. Amerika'daki çalışma sürelerinizi borçlanarak, Türkiye'de emekli olma hakkı kazanabilirsiniz. Ancak 1 Ağustos 2019 tarihinden sonra yapılan başvurulara istinaden borçlanılan yurtdışı çalışma süreleri 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Buna göre, yurtdışı borçlanmasıyla 4/a (SSK) statüsünden değil, 5400 prim günüyle 58 yaşınızı doldurduğunuzda 4/b statüsünden emekli olmaya hak kazanabilirsiniz.

Emeklilik hakkını elde ettikten sonra aylığınızın bağlanabilmesi için Türkiye'ye dönmüş olma ve Türkiye'de yaşama şartı aranmıyor. Ancak Amerika'daki çalışmanızın sona ermiş olması gerekiyor. Amerika sosyal güvenlik mevzuatına göre de emeklilik hakkı elde ettiğinizde hem Amerika hem de Türkiye sosyal güvenlik sisteminden aylık alabilirsiniz.

Türk vatandaşı olmayan kız çocuğu yetim aylığı alabilir mi?

Ben dışarıdan çalıştığım seneleri de kullanarak sosyal sigortadan emekli oldum. ABD'de yaşayan biri çifte vatandaş, diğeri yalnız ABD vatandaşı olan iki kızım var. Türk vatandaşı olmayan kızım benim ölümümden sonra emekli maaşımı alabilir mi? Hakan Demirdöken

Kız çocuğuna yetim aylığı bağlanmasında Türk vatandaşı olma şartı aranmıyor. ABD vatandaşı olması kızınıza aylık bağlanmasına engel değil. Yetim aylığı bağlanması için aranan diğer şartları sağlaması koşuluyla, ABD vatandaşı olan kızınıza da aylık bağlanır.