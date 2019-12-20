Bak şu kurnaza

“İnsanları kandırmak, kandırıldığına inandırmaktan daha kolaydır.”

Sizi kandırmalarına izin vermeyin!

“Kara Kutu-Yüzleşme Vakti” kitabım çıkar çıkmaz saldırı başladı.

Kolesterol, şeker, tansiyon, vitaminler gibi onca konu yazdım ama tek konuyla ilgiliydiler: Aşı! Oysa…

Kitapta altını çize çize yazdım:

– “Elinizdeki kitapta anlatmak istediğim yararı zararından çok aşının ekonomi-politiğidir.”

Hedefim küresel ilaç şirketleri yani kapitalist tıp anlayışı. Ki “aşı yalanlarını” da somut örnekler üzerinden yazdım.

Ancak. Kitabın tek sayfasını açmayanların gerçeklerle ilgileri yoktu. Cem Say da bunlara katıldı. Dün sabaha kadar bir ay içinde sadece aşı konusunda 46 tweet yazdı, 37 retweet yaptı!

Kitap çıktıktan sonra birden Cem Say, aşı konusuna çok duyarlı oluverdi. Ne oldu salgın mı var; aşı karşıtı büyük kampanya mı var? Tek yaşanan kitabımı aşı üzerinden karalamak!

Yetmemiş olacak ki Cumartesi akşamı Cem Say, aşı konusunda Odatv'ye yazı gönderdi. Demek bizi hatırlamıştı; son yazısını yedi ay önce yollamıştı! Geçen yıl ise sadece tek yazısı yayınlanmıştı!

Say'ın yazınının yayınlamasına karşı çıktım. Niye?

LOBİNİN KANKASI

“İnsanları kandırmak, kandırıldığına inandırmaktan daha kolaydır.”

Sizi kandırmalarına izin vermeyin!

“Kara Kutu-Yüzleşme Vakti” kitabım çıkar çıkmaz saldırı başladı.

Kolesterol, şeker, tansiyon, vitaminler gibi onca konu yazdım ama tek konuyla ilgiliydiler: Aşı! Oysa…

Kitapta altını çize çize yazdım:

– “Elinizdeki kitapta anlatmak istediğim yararı zararından çok aşının ekonomi-politiğidir.”

Hedefim küresel ilaç şirketleri yani kapitalist tıp anlayışı. Ki “aşı yalanlarını” da somut örnekler üzerinden yazdım.

Ancak. Kitabın tek sayfasını açmayanların gerçeklerle ilgileri yoktu. Cem Say da bunlara katıldı. Dün sabaha kadar bir ay içinde sadece aşı konusunda 46 tweet yazdı, 37 retweet yaptı!

Kitap çıktıktan sonra birden Cem Say, aşı konusuna çok duyarlı oluverdi. Ne oldu salgın mı var; aşı karşıtı büyük kampanya mı var? Tek yaşanan kitabımı aşı üzerinden karalamak!

Yetmemiş olacak ki Cumartesi akşamı Cem Say, aşı konusunda Odatv'ye yazı gönderdi. Demek bizi hatırlamıştı; son yazısını yedi ay önce yollamıştı! Geçen yıl ise sadece tek yazısı yayınlanmıştı!

Say'ın yazınının yayınlamasına karşı çıktım. Niye?

ASIL GERÇEKLER

Kitapta yazdım…

Sürekli söyledim…

Aşı karşıtı değilim.

Küresel şirketlerin/kapitalist tıbbın aşı oyununu bozma taraftarıyım.

Gerçekleri halktan gizlemek isteyenlerin tek “silahı” istatistik yalanlar! Örneğin…

Cem Say, sürekli Kongo'da kızamıktan ölen çocukların sayısını veriyor. İşte… “Aşının ekonomi-politiği” diye üzerinde ısrarla durduğum budur:

Kongo 1960'lara kadar Belçika sömürgesiydi. Bağımsız olduktan sonra da emperyalistler, ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini sömürmek için iç savaş çıkardı. Kongo yoksullukla, hastalıkla ve iç savaşla kırılıyor. Beş milyon Kongolu yaşamını kaybetti.

Ülkede sağlık hizmetleri yapılamıyor. Bu yıl 5 bin 110 çocuğun kızamıktan öldüğü belirtiliyor. (Ki gerçekliğinden şüpheliyim; ülkede sağlık istatistiği tutmak olanaksız.)

Cem Say ve çevresi öyle yazıyor ki; sanki Kongolular aşıya karşı olduğu için çocukları ölüyor! Emperyalist sömürünün neye yol açtığına dair tek söz etmiyorlar.

Dediğim; aşı konusunda ekonomik-çevresel koşulları gözardı edemezsiniz!

Say'ın yazdığı diğer örnek Samoa adası! Aşı lobileri 190 bin nüfuslu bu Okyanus ülkesini sürekli dünya gündeminde tutuyor: “Bugün aşı yaptırmayıp ölenlerin sayısı şu oldu!”

(Sudan'da “Eş Şifa” aşı/ilaç fabrikasını bombalayıp çocukların ölmesine sebep olan aşı şirketi sahibi ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld konusunda tek satır yazmazlar.)

Peki, Samoa'da neler oluyor? Yazmadıkları şu:

– Aşı yüzünden iki bebek hayatını kaybetti; insanlar panikledi ve çocuklarına aşı yaptırmamaya başladı.

Bakınız:

Dünyada aşı karşıtlığından çok, tereddüt artıyor. Kapitalist tıp anlayışına güvenilmiyor. “Aşıyı her yönüyle tartışalım” dediğim bunlar…

Küresel ilaç şirketlerinin -Dünya Sağlık Örgütü vasıtasıyla- maksatlı yayınlarını ısrarla tekrarlamak sorunu çözmüyor…

Bu arada… Cem Say “Kara Kutu” kitabımı okumuş mu; hayır! Maksat okumak, eleştirmek değil ki, karalamak!

NOT: İstanbul… 22 Aralık Pazar Günü D&R İstinye'de Saat 14.00'te “Kara Kutu” kitabımı imzalayacağım. İlaç lobilerine kanmayıp hakikatleri arayanları beklerim…