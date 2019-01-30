Çocuk musunuz

Bir kıta düşünün ki…
Batı'nın “medeniyet” yalanıyla sömürgesi 500 yıldır sürüyor!
Aztekleri yok ettiler…
Mayaları yok ettiler…
İnkaları yok ettiler…
Bu zulmün 200 yıldır başını ABD çekiyor; “demokrasi” yalanıyla, yerli halka yönelik kirli savaş yürütüyor. Hepsini yazsam bu köşeye sığmaz; 20'nci yüzyılın ilk çeyreğinden örnekler vereyim. O dönem ABD “Big Stick” (Kalın Sopa) politikası yürüttü; başını kaldırana vurdu:
1903,1907, 1911, 1912, 1924, 1924 Honduras…
1906, 1912, 1917 Küba…
1907, 1910, 1912 Nikaragua…
1903, 1914, 1916 Dominik…
1914 Haiti…
1908, 1912, 1918, 1921, 1925 Panama…
1914 Meksika…
1920 Guatemala…
ABD askeri müdahaleler/ işgaller yaptı; yüzbinlerce ölüme sebep oldu.
Hiç bitmedi zorbalığı…
ABD'li Komutan Smedley D. Butler (1881-1940) anılarını yazdığı “War Is A Racket” adlı kitabında şöyle dedi:
“Deniz piyade sınıfında asker olarak otuz üç yıl, dört ay geçirdim. Bütün bu süre boyunca, çoğu zaman büyük işadamları, Wall Street ve bankerler hesabına kısacası kapitalizmin hizmetinde kiralık katillik yaptım… Örneğin 1914'te, Meksika'nın, özellikle Tampico'nun, ABD petrolcülerinin çıkarlarına kurban edilmesine yardım ettim. Haiti ve Küba'nın, National City Bank'ın faizini kolayca toplayabileceği yerler olmasına yardım ettim… 1909-1912 arasında, Nikaragua'nın tasfiyesinde uluslararası Brown Brothers Bankası'na yardım ettim.1916'da ABD şeker endüstrisinin çıkarlarını korumak için Dominik Cumhuriyeti'ni işgal ettim. 1903'te, ABD meyve şirketleri yararına Honduras'ın sindirilmesine yardım ettim…”
Bu kitabı yazan Komutan Butler, “ABD'de darbe yapacak” kumpasıyla hapse atılmak istendi!
ABD ne diyor: Ya bizdensin, ya da düşmansın!
Emperyalist ABD…
Başkan Franklin Roosevelt'in 1930'larda “İyi Komşuluk” politikasıyla kendini biraz dizginleyebildi. Müdahalenin şekli değişti; doğrudan müdahaleler yerini Amerikan yandaşlarının iktidara gelmesini destekleyen politikaya bıraktı. Gerektiğinde yardım alacağı ülke ordularını “eğitim” adı altında ele geçirdi. Böylece…
Şili, Paraguay, Brezilya, Bolivya, Uruguay, Arjantin gibi ülkelerde benzer faşist askeri diktatörlükler kurdu. Nikaragua, Guatemala ve El Salvador gibi faşist askeri yönetimlere karşı çıkan yerel sol direnişçilere karşı kontra güçler oluşturdu.
1973'de Şili'de Salvador Allende'den 1983'de Grenada'da Maurice Bishop'a kadar sosyalist başkanları katlettirdi.
Castro'yu Chavez'i öldürtmek istedi.
Bugün hedefinde Maduro var!
Bu amaçla eli kanlı Elliott Abrams'ı “Venezuela özel temsilcisi” olarak atadı.
Ronald Reagan ve George W. Bush'un yıllarca kirli işlerini yapan Abrams'ın Venezuela'da ne yapacağı belli değil mi?
Nikaragua'da, El Salvador'da, Guetamala'da, Honduras'da ne yaptıysa Venezuela'da onu yapacak! Faili meçhul cinayetler, ayaklanmalar, darbeler ve geride on binlerce kayıp.
Ki düşünün Abrams Beyaz Saray'da “İnsan Hakları Sekretaryası” biriminde çalıştı! Bunlar “insan hakları” kavramının içini boşalttı! (Solcu-demokrat New Yorklu bir Yahudi ailenin çocuğu; Harvard mezunu, London School of Economics yüksek lisans dereceli Abrams'ın, kanlı-karanlık işlere girmesini sadece psikolojik açıdan mı değerlendirmek lazım!)
Elliot Abrams'ın atanması Venezuela'nın yakın geleceğinde neler yaşanacağına ışık tutuyor. Örnekler vereyim:
“El Salvador Gerçeği Komisyonu” 1993'de yayınladığı raporunda Aralık 1981'de 500'den fazla sivilin “kasıtlı ve sistematik olarak” idam edildiğini bildirdi. Arkasındaki isim Abrams idi.
Nikaragua'daki solcu Sandinista hükümetini devirmek isteyen Abrams'ın, Brunei Sultanlığı Savunma Bakanı General Ibnu'dan Londra'da 10 milyon dolar aldığı ortaya çıktı. Aptallar parayı yanlışlıkla – İran-Kontra skandalı “kahramanı”- Oliver North'un ofisinden İsviçre'deki bir banka hesabına göndermişti!
Uzatmayayım: Nikaragua'daki katliamı sürdürmek için el altından İran'a silah satan Abrams- North ikilisi suç üstü yakalanıp ceza aldı.
CIA eski direktörü Başkan Bush, bunları affetti!
Sonra Abrams'ı “Ortadoğu uzmanı” olarak görüyoruz! İsrail'in “Gazze Planı” arkasındaki kilit isim oydu! İsrail'e yeteri kadar yakın olmayıp, İran ile ilişkiler geliştirdiği için Başkan Obama'ya muhalefet edenlerin başında yine o vardı.
Son 30 yılda ABD'nin en karanlık işlerini planlayan bu adam, şimdi Venezuela'ya demokrasi mi getirecek?
Türkiye'de öyle düşünsel savruluş yaşanıyor ki, meydan popülist birkaç köşe yazara kaldı! Küresel medya ne diyorsa tekrarlıyorlar. En azından Venezuela yakın tarihine bakın: Chavez'i 2002'de darbeyle yıktıklarında yerine İş Adamları Derneği Başkanı Pedro Carmona getirildi. Bunun ilk icraatı; Anayasa'yı askıya almak, Ulusal Parlamento, Yüksek Mahkeme, Başsavcılık, Yüksek Seçim Kurulu ve valiliklerin çalışmalarını durdurmak oldu.
Abrams'ın da yapacağı bu!
Ne demokrasisinden bahsediyorsunuz, çocuk musunuz?