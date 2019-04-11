“Okaz”…

İslam öncesi Hicaz bölgesinde kurulan en büyük açık pazarın adıydı.

Ahmed Abdul Ghafoor Attar, 1960 yılında Cidde'de kurduğu gazetenin adını bu pazardan esinlendi.

“Okaz”…

Bugün Suudi Arabistan'ın “yarı resmi” günlük gazetesidir ve yaklaşık 150 bin tirajı vardır.

“Okaz”…

Son dönemde bir ülkeyi hedef alıyor: Türkiye.

Neler yazmıyorlar ki:

– “Osmanlı Devleti, IŞİD'in benzeridir; IŞİD'in ilk devleti: 1299-1923!”

– “Osmanlı, İslam inancını yaymak için değil, ganimetleri çalmak için topraklarımızı işgal etti!”

– “Osmanlı askerlerini fareler gibi topraklarımızdan kovduk!”

Sadece tarih yazmıyorlar:

– “IŞİD, para ve altınlarını Türkiye'ye kaçırıyor!”

Gazetenin Hani ez-Zahiri adlı köşe yazarı, “Yeni Zelanda katliamında kırmızı fesin kuyruğu” yazısında, cinayette Türkiye'nin parmağı olduğunu yazdı! Neymiş…

Çünkü bu cinayet Türkiye'ye yarıyormuş! Türkiye, dünyada Müslümanların tek temsilcisi olduğunu göstermek için hemen iki Bakanını Yeni Zelanda'ya göndermişti! Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönündeki talebinin üzerinden 48 saat geçmeden cinayetin işlenmesi çok manidardı! Neler neler…

Aynı gazetenin başka yazarı Hamud Ebu Talib de “Türkiye niçin Yeni Zelanda hattında?' başlıklı yazısında benzer deli saçmalarını sürdürdü.

Bitmedi.

“Okaz” gazetesinin diğer köşe yazarı Muhammed es-Said, İstanbul'u İhvan'ın başkenti yapıp, 50 kişiyi öldüren katilin neden başka bir İslam ülkesine değil de Türkiye'ye ve İstanbul'a gittiğini sözüm ona sorguladı!

Daha yazmayayım mideniz bulanır…

Kara propaganda

Sadece “Okaz” değil…

Suudi ailesinin malı olan “El Vatan”, “Riyad” ve “El Yevm” gibi gazeteler de Osmanlı ve Türkiye ile ilgili adeta birbirinin kopyası yazılar çıktı/çıkıyor.

Suudi medyasının tek amacı, düşman olarak gördüğü Türkiye'yi dünyaya “katil” göstermek! Bu sebeple…

Başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere kimi Arap devletleri Türkiye'yi hedef tahtasına oturttu.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid'in Medine müdafaası kahramanı Fahrettin Paşa'yı “hırsız” olarak nitelemesini unutmuş değiliz. Bugün de devam ediyorlar benzerlerini yazmaya…

Psikolojik harbi PKK röportajına- övgüsüne kadar vardırdılar!

Suudiler ve yandaşlarının 200 yıllık kinlerini tekrar ortaya çıkarmalarının sebebi sır değil:

İsrail'in Ortadoğu politikalarına engel gördükleri Türkiye'yi susturmak.

Yani:

– Kudüs'ün başkent olmasına ses çıkarmasını engellemek…

– Golan Tepeleri'nin işgaline ses çıkarmasını engellemek…

– Cemal Kaşıkçı cinayetine ses çıkarmasını engellemek…

– Katar'ı boğmalarına ses çıkarmasını engellemek…

– İran'ın yalnızlaştırılmasına ses çıkarmasını engellemek…

– Filistin davasına ses çıkarmasını engellemek…

ABD ve İsrail gölgesindeki Suudilerin bu tavrına şaşırıyor muyuz?

Hayır!

Ama. Ülkemizdeki kimi -Vehhabi hayranı- Müslüman çevrelerin şaşırdığını tahmin etmek zor değil! Yıllardır Suudilere toz kondurmuyorlardı!

Alın size Vehhabi dostluğu!

Alın size İslam kardeşliği!

Ancak. Bu yazımda derdim bunu anlatmak değil.

Konuyu şuraya bağlamak:

Tek sözleri yok

Ben dâhil…

Türkiye'de ulusal ya da yerel tüm medya ile bütün köşe yazarları on bir gündür ne yazıyoruz:

31 Mart seçimleri!

– İki oy oraya…

– Üç oy buraya…

Herkes hesap peşinde! Özellikle İstanbul'da sonuç ne olacak?

Günlerdir yazıyorum:

Giden kim, gelen kim? İkisi de bizim insanımız değil mi?

Nedir o, sanki İstanbul işgal edilecek gibi yazılar.

Nedir o, sanki İstanbul'u düşmandan kurtardık gibi yazılar.

Ne barışmayı becerebiliyoruz.

Ne sevinmeyi ne de üzülmeyi becerebiliyoruz.

Beş yıl önce de seçim vardı, beş yıl sonra da seçim olacak. Bir seçim için ülkeyi yakıp yıkmanın, güçsüz düşürmenin-yormanın ne alemi var?

Hiç kusura bakmasın kimse; yandaş kalemler Ekrem İmamoğlu'na ettiği ağır sözlerin binde birini Suudi medyasına etmedi/etmiyor!

Hele…

ABD ve İsrail'in Golan Tepeleri işgalini “resmiyete” dönüştürme çabasını filan unuttu! Yeter ki, Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanı olmasın öyle mi?

Yazık.

Bin kez yazık.