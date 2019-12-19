Konuş Ethem konuş!

Ethem Sancak'ı dinliyorum.

Diyor ki:

-“Liderimiz (Erdoğan) bana dedi ki; ‘Sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin?' ‘Valla ne emrederseniz onu yaparım. Ama buna gücüm yetmeyebilir. Elimdeki varidatım bu.' (…) Dedim; ‘Bu para var. Bununla alınabiliyorsa ihaleye gireyim. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi güçlü bir sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda.' ‘Ne yaparız' dedi. ‘Siz büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız.' Sağ olsun Sayın Emir'i aradı o da kırmadı. BMC'nin yüzde 50 eksi birini Katar ordusuna sattım. Tek başıma yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım; Talip Öztürk, eşit bölüştük…”

Bu sözleri dinledikçe içimden diyorum ki:

-“Ben bu sözleri bir yerden hatırlıyorum.”

-“Bu anlatılan bana hiç yabancı gelmiyor.”

Sonunda buldum!

Şuydu:

YÜCE DİVAN

Adapazarı İslam Ticaret Bankası, 1913 yılında kuruldu.

Türkiye'nin ilk özel bankası oldu; adı “Türkbank” olarak değiştirildi.

1994 yılı krizinin altından kalkamadı; TMSF'ye devredildi.

Dört yıl sonra banka ihaleye çıkarıldı. İhaleyi, 600 milyon dolarlık fiyatla işadamı Korkmaz Yiğit aldı.

Ancak…

İhale sürecinde perde arkasında yaşananlar yargıya taşındı. Korkmaz Yiğit, beş sayfalık ifadesinde ihale süreciyle ilgili tüm bağlantılarını yasadışı yaptığını itiraf etti.

Başbakan Mesut Yılmaz ile Devlet Bakanı Güneş Taner'in Yüce Divan'a sevk kararında, “Türkbank ihalesi sürecinde ihalenin yapımında ve fiyat oluşumunda fesat karıştırmak suretiyle güdümlerinde medya düzeni kurmak için tüm organizasyonları gerçekleştirdikleri” belirtildi. (Yılmaz ve Taner iddiaları reddetti. Bu dava Rahşan Affı ile sona erdi.)

Peki…

Ethem Sancak'ın yukarıdaki konuşması üzerine, Türkbank ihalesini neden hatırladım acaba?

“Güdümlerinde medya oluşturma” iddiası olabilir mi?

Biliyoruz: O dönem Korkmaz Yiğit medyaya sokuldu.

Biliyoruz: Ethem Sancak medyaya sokuldu.

Ve fakat, mesele sadece “güdümlü medya” oluşturmak mı?

Türkbank, 1990'lı yılların en çok konuşulan gündemiydi. Öldürülen Nesim Malki, Erol Evcil, Alaattin Çakıcı gibi birçok ismin adı geçti.

Ethem Sancak'ın konuşmasında da ilgimi “Talip Öztürk” adı çekti. Kimdi bu isim?

KİM BU KİŞİ

Talip Öztürk kim tanımıyorum…

Ethem Sancak'ın sözlerini anımsatayım:

-“ Tek başına yapmak istemiyordum. Benim gibi deli bir Laz ortak da önerdi bana Sayın Cumhurbaşkanım. Onu da yanıma aldım; Talip Öztürk, eşit bölüştük…”

Demek Talip Öztürk'ü öneren Erdoğan!

Erdoğan nereden tanıyor acaba? “Memleketi Güneysu'dan” deniyor; Ethem Sancak “akrabası” olduğunu söylüyor; “Güneysu'da herkes birbirinin akrabası!” (Kayıp Sicil kitabını yazdım; Güneysu'da herkes akraba değil. Ama hadi bunun üzerinde durmayayım…)

Talip Öztürk'ü çok merak ettim. Erdoğan'ın –neredeyse 1 milyar dolarlık ihale için- önerdiği bir ismi kim merak etmez? Ki sadece ben değil…

Kılıçdaroğlu ısrarla diyor ki:

-“ Saray'a soruyorum, kim bu Talip Öztürk, Talip Öztürk kimdir? Sen onu niçin önerdin? Bu işe neden monte ettin?''

Kılıçdaroğlu'nun dilinin altında ne var? Talip Öztürk'ün “biri” adına “temsilen” mi ihaleye girdiğini söylemek istiyor?

Kim o “biri”?

Güneysulu Talip Öztürk'ü merak ettim; milyar dolarlık bir işe girecek parayı nereden buldu? Ya da hiç para koymadı mı? Öyle ya… Üç ortaklı küçücük çay fabrikasından bu kadar para kazanılmayacağı belli!

İşin ucunda milyar dolarlık kazanç var. Soru sorulması, şüphe duyulması şart.

İyi ki Ethem Sancak var; her konuşması ufkumuzu açıyor! Bakalım daha nelerin aydınlanmasına sebep olacak? Konuş Ethem konuş…