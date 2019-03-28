Saray sosyetesine uyarı

Meral Akşener üniversitelerde hocalık yaptı.

Bu sebeple, “iktidarın kulağını çekin” sözü ona yakışıyor.

31 Mart'ta sandığa gidecek seçmenin oy verme kriterlerinin başında, “uyarı” olacağını düşünüyorum.

Seçmen iktidara “aklını başına al” uyarısı yapacak…

Seçmen iktidara “yaptığın hataların faturasını bana çıkarma” diyecek…

Seçmen bilmiyor mu; ülke iktisadi kriz geçiriyor ve seçimden sonra iktidar, bu ağır yükü “birilerinin” omuzuna yüklemek zorunda. Eminim seçmen 31 Mart'ta “aman ha, benim omuzlarım zaten çöktü” mesajı verecektir…

– “Hayat çok pahalı…”

– “Evde işsiz var…”

– “Derdime çare olacağına başıma yeni dertler açma” diyecektir.

Halk çektiği sıkıntının-kederin boyutunu iktidara gösterecek; “yanlış yapıyorsun” diyecektir.

Sahi… İktidar, milletin ızdırap çektiğinden haberdar mı?

Kemal Kılıçdaroğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a verdiği röportajda önemli tespitte bulundu:

“(Ankara'daki) Saray sosyetesinin ayrı bir oluşumu ve ayrı bir kültürü var. Bu sosyetenin aktörlerinden birisi de damat. Damat işsizlik nedir, yoksulluk nedir asla bilmiyor. Bir eli yağda, bir eli balda yetişti. Yurtdışında okudu, Türkiye gerçeklerinden kopuk, ne yaptığını bilmeyen, bürokrasiyi tamamıyla dışlamış bir yapı içinde… Saray'ın ayrı bir dünyası var. Ve tümüyle halktan kopuk durumda… Saray'ın böylece ayrı bir kültürü, ayrı bir atmosferi, ayrı çıkarları ve toplumun kendilerine hizmet ettiği ama onlara asla hizmetin götürülmediği, sadece belli çıkar çevrelerinin korunduğu bir alan aslında. Saray sosyetesi, dediğimiz böyle bir yapı var.”

Asıl Sultan

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini okurken aklıma Ziya Paşa geldi. Osmanlı Sarayı'na başkaldıran Jön Türk hareketinin önemli isimlerinden biriydi. Sürgünde yaşadığı Londra'da Namık Kemal gibi arkadaşlarına hep şunu diyordu:

“Aslında Sultan Abdülaziz iyi biri; onu yanlışa sevk eden yanındakiler! Padişahın çevresinde bulunanlardan kurtulursak Osmanlı'yı cennetine kavuştururuz!” Jön Türk romantikliği işte!

Kuşkusuz Abdülaziz'i uyaracak seçmen yoktu. Fakat…

“Halktan kopuk Saray sosyetesi” oluşmuşsa da bugün Erdoğan'ı uyaracak seçmen var.

Evet, politik gücünü göstererek, iktidara “seni oraya ben getirdim ben indiririm” diyecek seçmen var. Demokrasi budur…

Bu sebeple 31 Mart'ın iktidar ve seçmen için sınav olacağını düşünüyorum.

Seçmen gerekli dersi verecek mi?

İktidar gerekli dersi alacak mı?

Bu iki soru Türkiye'nin geleceğini belirleyecektir.

Seçmen gerekli uyarıyı yapmazsa, hem kendini uçuruma yuvarlayacak hem de ülkeyi…

Sonuçta:

Demokrasi, “denetim rejimidir.”

Halka sandıkta sorulur: “Memnun musun, değil misin?”

Bu seçim de aslında bu iki sorulu referandum. Vatandaş hal-i pürmelalini 31 Mart'ta vuracağı mühürle gösterecektir.

Ankara'daki Saray sosyetesi de gereken dersi alacaktır. Mühür kimde ise “sultan” odur çünkü…

Yenilgi kaçınılmaz

Biliyoruz ki…

Seçmen, 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını seçmeyecek. Özellikle ekonomik sıkıntı nedeniyle iktidarı uyaracak.

Ancak…

Bu seçimde bir konuyu daha merak ediyorum:

Seçmen, iktidarın bağırıp-çağırmasına, sürekli tehditler savurmasına nasıl tepki verecek?

Kendine oy vermeyeni aşağılamasını ve hatta “terörist” demesini nasıl değerlendirecek?

31 Mart'a dair benim böyle meraklarım var:

Yani, kibir kazanacak mı?

Yani, bayağılık-hoyratlık kazanacak mı?

Yani, insanımızı birbirine düşüren kırıcı-gücendirici üslup kazanacak mı?

Seçmen bu kaba “dilin” artık prim yapmadığını iktidara gösterecek mi?

Örneğin, “Adaleti intikam aracı olarak kullanma” diyecek mi?

Son dönemde Batı medyası soruyor:

– “İslami bir iktidar sandıklar açıldıktan sonra olaysız-kavgasız koltuğunu bırakacak mı?”

Şaşırdım bu soruyla karşılaştığımda; hiç düşünmemiştim.

Onlara, “Türkiye'nin 143 yıllık sandık tecrübesi var; AKP'yi Ortadoğu'daki benzer partilerden ayıran bu tarihi tecrübedir” dedim.

Sahi… Dile kolay AKP 25 yıldır önemli kentleri yönetiyor. Kimi koltuğundan kalkması kolay olmayacak; ama çok yorulduklarını kendileri de kabul etmiyor mu? Bu yükü artık taşıyamayacak hale geldiler. Zaten…

Bu pratik sebeple Batı'da kişiler sadece iki dönem için seçilmiyor mu?

Ve herkes biliyor ki, Binali Yıldırım TBMM Başkanı sıfatıyla siyasete son noktayı koyacaktı. Yorgundu; 25 yılın ağır politik yükünü taşımak zordur. İstemeye istemeye aday oldu. Peki…

Böylesine siyaseten enerjisi kalmamış biri, dünyanın sayılı şehirlerinden İstanbul'u yönetebilir mi? Yazık değil mi; hem Binali Yıldırım'a, hem de İstanbul'a?

Seçmen bunların farkında değil mi sanılıyor? 31 Mart'ta eminim sessiz çoğunluk iktidarı şaşırtacaktır; “cepte” olmadığını gösterecektir.

AKP şunu kabul etmeli: Politikada ara sıra yenilmek kaçınılmazdır. Ama yenilgi, öğretmendir.

İktidar, 31 Mart yenilgisinden akılcı dersler çıkarır inşallah!