Wikipedia…

Marksist teoriye katkıda bulunanların listesini yayımladı.

Kimler var listede:

–Karl Marks ve Friedrich Engels isimlerinin olması hiç şaşırtıcı değil…

Vladimir Lenin, Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Eduard Bernstein, Georgi Plekhanov, Joseph Stalin, Leon Troçki, Mao Zedung, Josip Broz Tito, Henri Lefebvre, Enver Hoca, Ernesto “Che” Guevara, Ho Chi Minh gibi isimlerin listede bulunması şaşırtıcı değil…

Herbert Marcuse, Georg Lukacs, Joseph Dietzgen, Ernst Bloch, Karl Korsch, Antonio Gramsci, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Louis Althusser, Walter Benjamin, Antonio Labriola, Guy Debord, Antonio Negri, Istvan Meszaros, Slavoj Zizek gibi felsefecilerin-filozofların olması şaşırtıcı değil…

Bertolt Brecht, Karl August Wittfogel, Raymond Williams, Alberto Toscano, Mahdi Amel, Paul Sweezy, Fredric Jameson, Terry Eagleton yazarlar-şairler, yayıncıların listede olması da şaşırtıcı değil…

68 kişilik listede bizden de bir isim var: Yalçın Küçük…

Neden listede Yalçın Küçük'ün olduğu hiç şaşırtıcı değil. Özellikle “Sosyalist Açıdan Ekonomi Politik” ve “Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Çözülüşü” araştırmaları, tek başına Marksist teoriye katkı sunanlar listesinde olmasına yeterlidir.

Biri isim daha var…

Ne katkısı

Listede…

Bir isim daha var: Abdullah Öcalan!

Marksist teoriye ne katkı sundu ki?

Kitapları genellikle “tercüme” ve eklektik.

Şunu yazdım:

-Öcalan… ABD'li sosyalist yazar Leo Huberman (1903-1968) tarafından kaleme alınan 95 sayfalık “Sosyalizmin Alfabesi” kitabını bitirince şöyle dedi:

-“Muhammet kaybetti, Marks kazandı!” (Ne büyük hata! Oysa Marks, Hz. Muhammet'in devamıdır; ikisi de devrimcidir!)

–Öcalan… A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okurken Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi örgütünün kurucusu ve önderi Mahir Çayan'ın “Kesintisiz Devrim I-II-III” broşürlerini okudu; Türkiye devrimi için silahlı propagandayı benimsedi.

-Öcalan… İstanbul Bakırköy Tapulama Müdürlüğü'nde memurluk yaparken Lenin'in 1914'te yazdığı “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı” kitabını okudu; ve “bağımsız Kürdistan” düşüncesini hayata geçirmek istedi.

-Öcalan… Sovyetler Birliği yıkılınca yine bir kitap okudu ve görüşleri yine kökten değişti. Bu kitap, ABD'li siyaset bilimci Leslie Lipson (1912-2000) tarafından kaleme alınan “Demokratik Uygarlık” idi. Birlik içinde “demokratik cumhuriyeti” savunmaya başladı.

-Öcalan… İmralı'da yine bir kitap okudu ve görüşleri yine kökten değişti. Bu kitap; ABD'li düşünür Murray Bookchin (1921-2006) tarafından kaleme alınan “Ekolojik Bir Topluma Doğru” idi. “Orta Doğu konfederalizm” demeye başladı.

Benim demem şu ki:

Öcalan'ın Marksist teoriye sunduğu tek orijinal katkısı yok. O halde…

Bu listeye nasıl giriyor? Kopya çektiği kimi Marksistler bile yok, o var!

İki yüzlü siyaset

Gelelim asıl konuya:

Murray Bookchin…

Amerikalı teorisyen, politik filozof.

Çevreci harekete “sosyal ekoloji” ve “şehir planlama teorisi” gibi katkılar sundu. “Sentetik Çevremiz” (1962), “ Özgürlük Ekolojisi” (1982), “Kentsiz Kentleşme” (1987), “Sosyal Ekoloji Siyaseti: Liberter Belediyecilik” (1997), “Sosyal Ekoloji ve Komünizm” (2007), “Gelecek Devrim” (2015) gibi kitaplar yazdı…

Hayatının sonlarına doğru kendini anarşist olarak ifade etmekten vazgeçti; post-Marksistlikten vazgeçti. Zaten daha önce de çocuğuna “Joseph” adını verecek kadar Stalinci idi. Sonra Troçkist oldu. Anarşistlikten sonra çevreci oldu. Hayatı hep arayışla geçti…

Amerikalı düşünür Bookchin 2006'da öldüğünde PKK, “20. yüzyılın en büyük sosyal bilimcilerinden biri” olarak selamladı onu; ve teorisini uygulama sözü verdi! Şaka gibi…

Tipik PKK…

Tipik Öcalan…

Söyledikleri tek cümleye inanan hayatının hatasını yapar.

Baksanıza:

Bookchin yolundan yürüme sözü veren PKK ne yapıyor?

Ormanları yakıyor…

Hayvanları öldürüyor…

İnsanları katlediyor…

“Ekolojiyi” artık ideolojilerinin merkezine koyduklarını söyleyen Öcalan-PKK'nın ormanları yakmasına şaşırıyor muyuz?

Ormanları yakarak insanları özgürleştirecekler öyle mi?

Bir yanda “doğanın tahribatı insanlığı yıkıma götürüyor” deyip, diğer yanda utanmadan pişkin pişkin ormanları yaktıklarını açıklıyorlar.

Orman yakanlar, “insan tüm varlığıyla doğanın bir parçasıdır” diyen Marks'ın teorisine ne katkı sunabilir?

Doğa katillerinin yüceltilmesine izin vermeyeceğiz.