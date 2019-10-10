Ya Mehmetçik, ya Posada

ABD tarihi boyunca, ülkeleri sadece silah-darbe zoruyla “teslim” aldı. Burnunun dibindeki Küba'ya onlarca yıl ekonomik ambargo uyguladı da ne oldu? Ya İran? Venezuela?

Aslında bunu kendisi de iyi biliyor; “sözünü dinlemeyen” Türkiye'de de benzerini yapacaktır; terörü azdıracaktır! Kıbrıs Savaşı'ndan sonra 1970'lerde tırmanan şiddet olaylarını anımsayınız!

Yazdıklarımı somutlaştırayım. Size birini tanıtayım; geçen yıl Miami'de öldü:

Luis Clemente Posada Carriles (1928 – 2018)…

Kübalı zengin çocuğu.

Fidel Castro düşmanı.

CIA'nın organize ettiği Domuzlar Körfezi Operasyonu'nda yer aldı. Başarısız olduktan sonra Fort Benning'de eğitim aldı. Mart 1963 ve Mart 1964 arasında sabotaj, patlayıcı ve suikast konusunda eğitildi. CIA ajanı yapıldı. Gladio faaliyetlerine başladı:

Küba'ya karşıtı terörist şemsiye örgütü “Birleşik Devrimci Örgütler Koordinasyonu” kurdu.

Terör faaliyetlerine başladı. Sadece birini yazmalıyım:

Tarih: 6 Ekim 1976. Bir Küba uçağını C-4 bombayla düşürerek, 73 kişiyi öldürdü. 25'i Küba ulusal eskrim takımının oyuncularıydı…

ABD'nin/ CIA'nın bu karanlık yüzünü dünya ne kadar biliyor?

ABD/CIA'nın PKK/PYD'ye neden ağır silahlar verip, niçin askeri eğitim yaptırdığını sanıyorsunuz?

Burnumuzun dibinde yeni Posada Carrilesler yetiştiriliyor…

ASIL TEHLİKE

Tehlike sadece Türkiye için değil; İran dahil bölgede herkes tehlikede!

CIA tarafından eğitilip “kadroya” alınan Posada Carriles…

– Sadece Küba'da oteller- lokantalar, bombalayıp, turist öldürüp, ülke diplomatlarını kaçırıp uçak düşürmedi.

– Sadece Panama'yı ziyaret eden Castro'ya 200 kilo patlayıcıyla 17 Kasım 2000'de suikast girişiminde bulunmadı.

Mesela…

Şili'de sosyalist devlet başkanı Salvador Allende hükümet başkanlığında görev yapan ekonomist, politikacı ve diplomat Orlando Letelier del Solar'ı öldürdü. İspanya'da Guyana büyükelçiliğini bombaladı. Neler neler…

Bugün D. Trump varsa, dün R. Reagan vardı. Aynıdırlar.

Bugün Kuzey Suriye'de neler olup bittiğini kavramak için, dün/ 1980'lerde CIA'nın orta Amerika ülkelerinde neler yaptığını bilmek zorundasınız.

– CIA ajanı Posada Carriles, (Che Guevara'nın 1967'de yakalanmasında görev yapan CIA şefi Felix Rodriguez ile birlikte) 1980'de başlayıp tam 12 yıl süren ve toplam 75 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaş döneminde El Salvador'da görev yaptı.

– CIA ajanı Posada Carriles, devrimci Sandinista hükümetini yıkmak için (ülkeye silah sokan Yarbay Oliver North ile birlikte) Nikaragua'da görev yaptı.

– CIA ajanı Posada Carriles, Guatemala ve Honduras hükümetlerine danışmanı oldu! Ne danışmanlığı yaptı sanıyorsunuz; 41 bombalamanın mimarıydı!

Yazmakla bitmez… CIA- kokain mafyası ilişkisinde bile kilit rol oynadı.

TARAFINI SEÇ

Tarih: 20 Eylül 2006. Venezuella lideri Hugo Chavez, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Posada Carriles'in adını vererek “bu kıtanın en büyük teröristi, ABD Hükümeti'nin kontrolünde” dedi. Küba ya da Venezuela'ya iadesini istedi.

BM'deki ABD temsilcisi dedi ki: “Bir kişi, suç işlendiğine dair yeterli delil bulunmadıkça yargılanma veya iade edilemez!”

Haksızlık etmeyeyim (!); dünyanın en tehlikeli teröristi CIA ajanı Posada Carriles ABD'de yargılandı; suçu yalan söylemekti! İşte ABD budur…

Evet ABD burnumuzun dibinde yeni Posada Carrilesler eğitiyor. Zamanı gelince kullanmak için başta Türkiye ve İran olmak üzere dünyaya salacak bunları…

Ah! “Kürt” kardeşim…

Ah! “Solcu” kardeşim…

“CIA, PKK/PYD'ye niye silah veriyor” diye hiç mi düşünmezsin?

“CIA, PKK/PYD'ye niye askeri eğitim veriyor” diye hiç mi düşünmezsin?

Bu kadar “kullanışlı” olmaya nasıl teşne oldular hiç düşünmez misin?

Ne meraklılarmış CIA'nın paralı askeri olmaya hiç düşünmez misin?

Demedi deme:

Posada Carrileslere hiç güvenme…

ABD eğittiklerini zamanı gelince bu topraklara bağlı Kürt politikacılara karşı da kullanacak.

Mehmetçik, Kürt kardeşlerinin Posada Carriles olmasının önüne geçmek istiyor, hepsi bu.

Ya Mehmetçik yanındasın, ya da Posada!

Cephede “orta yolculuk” olmaz. Sınırda kurulacak terör devleti daha çok kan akmasına sebep olur, görün artık…