Güzel ve yalnız ülkem!..

Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik Barış Pınarı Harekâtı devam ediyor. Milletimiz harekâtı heyecanla ve Mehmetçiğe başarı dilekleriyle izliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG/PYD'nin yanı sıra, IŞİD gibi terör örgütlerine yapılan operasyonlar, hem Türkiye'deki siyasi çevrelerde, hem de dış dünyada yoğun bir şekilde tartışılıyor.

Özellikle bizim Meclis'te…

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu hafta, tüm dikkatini yargı reform paketine odaklamışken, gündem bir anda değişiverdi.

Salı ilk çalışma günüydü.

O gün Meclis'te iki Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü. Birincisi Irak ve Suriye'ye, diğeri ise Birleşmiş Milletler nezdinde Mali'ye asker gönderilmesiyle ilgiliydi. Sürelerin uzatılması isteniyordu.

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Oturumlarda çok sert tartışmalar yaşandı.

Öyle ki Mali'ye asker gönderme tezkeresinde bile konu hep Suriye idi.

AKP, CHP, İYİ Parti ve MHP tezkerelere destek verirken, HDP şiddetle karşı çıktı.

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İkinci günkü çalışmalar, bu tartışmaların gölgesinde başladı.

Yargı reform paketinin gündeme getirilmesinin beklendiği dakikalarda AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın söz alarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı'na başladığını duyurmasıyla gerginlik bir anda doruğa çıktı.

Çünkü HDP sözcüleri TSK'nın harekatını işgal olarak nitelendiriyordu.

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Atmosfer bir ara öylesine gerildi ki, bunun toplum geneline yayılması halinde yaşanacak olayları düşünmeye ve ürpermeye başladım.

Zira söylemler sert olmaktan çıkmış, kavga ve tehdit boyutunu almıştı.

Daha vahim durumların yaşanması adeta bir kıvılcıma bağlıydı.

O dakikalarda sağduyulu bir sesin yükselmesini bütün kalbimle dilerken, birleşimi yöneten CHP'li Levent Gök, tam da beklediğim yönetim biçimini sergilemeye başladı.

Olağanüstü sakin bir duruş gösteriyor, ağzından çıkan her sözcüğü özenle seçerek tansiyonu düşürmeye çalışıyordu.

Onun bu olgun ve dirayetli tutumu olmasaydı, inanın o gün Meclis tarihine kapkara bir utanç sayfası yazılabilirdi.

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Çok kritik günlerden geçiyoruz.

Bu sıcak süreçte siyasetçilerin kullandıkları dil ve üslubun yeni kutuplaştırma ve ayrıştırmalara yol açmaması gerekiyor.

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Kahraman askerlerimizin görevlerini bir an önce başarıyla tamamlamaları hepimizin ortak arzusu. Terörden çok çekmiş güzel ve yalnız ülkemiz, huzur ve güvenliği fazlasıyla hak ediyor.

Terörün yanı sıra kutuplaşma ve kamplaşmadan da çok zarar gördük.

Şimdi birlik, sağduyu ve soğukkanlılık zamanı…