Nereden çıktı şu Ekrem İmamoğlu?

“25 yıldır ne de güzel idare ediyorduk İstanbul'u!..

Her yer bizimdi. İstediğimiz alana imar izni çıkarıyor, dilediğimiz kadar rant yaratıyor, arazi ve yapı yağmacılığında aslan payını hep yadandaşlarımıza sağlıyorduk. Sahilleri bile beton yığınlarıyla dolduruyor, tarihi yapıların hemen dibine gökdelenler konduruyor, kimseye hesap vermiyorduk!..

Günün birinde Ekrem İmamoğlu diye birinin çıkacağını hiç ummuyorduk!..

Ama oldu işte. Adam çıktı ve kazandı!..

Sahi, nereden çıktı ve nasıl kazandı?..”

★★★

Bazıları günlerdir hem bu sorunun cevabını, hem de İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teslim etmemenin yollarını arıyor!..

★★★

Onlara cevabı, bir sokak röportajında emeklilikte yaşa takılan yurttaş, şöyle veriyor:

“Oyumu Ekrem İmamoğlu'na verdim. Yargı, yasama, yürütme, askeriye, polis her şey bunların elinde. Hırsız CHP mi? Bunu söylemek ayıp değil mi? İnsanların hakkıyla, gururuyla, onuruyla oynamaya utanmıyorlar mı?..

Ekrem İmamoğlu bir Belediye Başkanı. Beylikdüzü'nden gitti adam. Bugün devletin bütün imkanlarıyla, varlığıyla her şeyiyle, Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı hepsi, birlikte kampanya yürüttüler. Burada güzellikler ortaya çıktı. Renklerin güzelliği ortaya çıktı. İnsanlar ayrıştırılmak istemediler. ‘Hepimiz kardeşiz' dediler. Kardeşiz abi biz, kardeşiz…

★★★

Kars'tan gelmişim. Kürtler benim komşum kardeşim. Kapı komşum. Ben onlarla küs olsam, benim çocuğum onlarla konuşuyor. Onlarla arkadaş. Onların desteği olmasaydı zaten olmazdı. İnsanları bölmeyelim, ayrıştırmayalım.

Bir de bunu deneyelim ya!.. 25 yıl oldu!..

★★★

Ben 89'da Gürbüz Çapan'ı (Esenyurt'un kuruluşundaki SHP'li Belediye Başkanı) destekledim. 2002'den sonra Ak Parti'yi destekledim. Bir değişsin ya!.. Benim çocuğum 21 yaşına bunlarla geldi ya!..

Sayın Cumhurbaşkanımıza sevgimiz, hürmetimiz sonsuzdur. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi belediye başkanlarında arasın sorunu! Bakın Esenyurt'ta nefes alamıyorsun. Gürbüz Çapan'ın yapmış olduğu parkta dolaşıyoruz şu anda.

Allah'ın hakkını konuşalım. Öleceğiz Allah'a can vereceğiz.

Kadıoğlu, (CHP'nin kazandığı Esenyurt'un AKP'li eski Beediye Başkanı) batırdı. Kendisini, yandaşlarını zengin etti adam. Şu kulelere bakın, insanlar nefes alamıyor. Zamanında her yer parktı. Her yeri kapattılar, insanları bitirdiler. Nefes alamıyoruz. Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz…”

★★★

Peki kim bu kişi?

İki çocuğu üzerine yemin ederek AKP üyesi olduğunu ve yıllardır hep AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir yurttaş.

★★★

“Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimi nasıl yok sayarız, kurduğumuz tezgahı nasıl devam ettiririz” diye düşünenler, beyhude gayretleri bıraksınlar da AKP'li bu seçmenin eleştirilerinden yararlanıp kendilerine çeki düzen vermeye çalışsınlar!..

Zira demokrasiye inanan herkes, İmamoğlu'nun değil, can yakan sorunların bir an önce alaşağı olmasını bekliyor.