Turizm cenneti Fethiye’den yükselen imdat çığlığı!..

Fethiye denilince gözümün önüne; eşiz doğal güzelliklerin tarihi zenginliklerle buluştuğu harikulade bir fotoğraf gelir.

Bu ayrıcalığın dünyada bir başka turistik yöreye nasip olmadığını bilenler, ilçeyi kuşatan yüksek tepelerden Fethiye Körfezi'ne baktıklarında, adeta büyülenirler.

Ama gelin görün ki, bir benzeri bulunmayan bu turizm cenneti giderek göz kamaştıran tarihi ve doğal güzellikleri yerine, çevre kirliliğiyle anılıyor!

Çünkü hoyratça kullanım, bilgisizlik ve ilgisizlik, 9 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip Fethiye Körfezi'ni, her geçen yıl biraz daha çamurla doldurup kirletiyor.

Belki inanmayacaksınız ama Körfez'de çamur tepeleri oluşuyor!..

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Peki ülke turizmine “Horhor Çeşmesi” gibi para akıtan güzelim Körfez, nasıl oldu da bu ürkütücü görünümü aldı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2012'de yayımladığı araştırma sonucuyla; Körfez tabanındaki çamurun her yıl 8 santim yükseldiğini, önlem alınmadığı takdirde 15 yıl sonra kullanılmaz hale geleceğini açıkladı.

Tüm yetkililerin harekete geçmesini gerektiren alarm niteliğindeki bu araştırmaya rağmen, hiçbir adım atılmadı!

Böylece tabandaki çamur, 6 milyon tonu buldu!

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Bırakın bilim insanı olmayı, balıkçılar bile, kirlenen denizlerde yosunlaşmanın arttığını bilirler. Nitekim Körfez'de bu yıl çarpıcı renk değişikliğine neden olan “Alg (Su Yosunu) Patlaması” ortaya çıktı.

Ender olarak gözlemlenen, denizin sarı ve ve yeşil renkler aldığı bu doğa olayının halkı endişelendirmesi üzerine, yandaş medya konuya sazan gibi daldı ve sorumluları açıkladı:

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile yine CHP'li Fethiye Belediyesi!..

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Oysa Fethiye ekonomisine korkunç zararlar veren bu tespitin (!) gerçekle hiçbir ilgisi yok!

Gazi Üniversitesi'nin bilimsel raporlarına göre; Körfez'deki renk değişimine, birinci derecede, Fethiye ovasını Doğu – Batı yönünde boydan boya kat eden Murt Deresi'nin Körfez'e taşıdığı azot ve fosfor tuzları sebep oluyor. Bu maddeler de tarımda kullanılıyor.

Şimdi geliyoruz can alıcı soruya…

Başta Murt Deresi olmak üzere, Körfez'e akan dere ve dereciklerin ıslah çalışmaları ve tarımsal atıkların kontrolü, sizce kimin görevi olabilir? Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin mi, yoksa Fethiye Belediyesi'nin mi?

Hayır, ikisinin de değil!

Görev, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün!..

Peki DSİ kime bağlı?

Şimdi yine sıkı durun!

DSİ, son dönemde adı eleştirilerle gündemden düşmeyen Bakan Ekrem Pakdemirli'nin başında bulunduğu Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı!..

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Fethiye Körfezi'ne dökülen derelerin ve kanalların denetimi konusunda gerek Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, gerekse Fethiye Belediyesi'nin hiçbir yetkisi yok!..

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Körfez'e akan dereler ve kanallar, Fethiye Ovası'na ait atık suları herhangi bir arıtma ya da çökeltme olmadan doğruca Fethiye Körfezi'ne taşıyor. DSİ Bölge Müdürlüğü, Murt Deresi ıslah çalışmalarının 2'nci etabını 2017 yılında tamamladı. Ancak, küçük bir eksiklikle!

Dere yatağı taşkınlara karşı tamamen beton kaplanırken, bir tane dahi çökeltme havuzu yapılmadı! Yani, eskiden alüvyonlar en azından sazlıklar tarafından tutulurken, bu muhteşem (!) ıslah çalışması (!) sonucunda, alüvyonlar, çamur ve tüm pislikler, hiçbir engele takılmadan, hızla Körfez'e akmaya başladı!

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Gerçek böyle iken, Nisan 2014'ten itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından çalıştırılan Atıksu Arıtma Tesisi hedef tahtasına konuldu. Oysa bu tesis, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) yoluyla anlık olarak izleniyor ve sürekli denetleniyor.

Zaten arıtılan su değerlerinde bir anormallik olsaydı, yandaş medya bunu tepe tepe kullanır, tam sayfa manşetler yapardı!..

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Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, seçim kampanyası için, 13 Mart günü Fethiye'ye gitmişti. Burada yaptığı konuşmada “Körfezi 250 milyon TL bütçeli bir projeyle hemen temizlemeye başlayacaklarını” müjdelemişti.

Ancak AKP Fethiye'de yerel seçimleri yine kaybedince, partiler üstü bir sorun olması gereken temizlik konusundaki vaatler de beklemeye alındı!..

Özetlersek Fethiye'de davul CHP'li belediyelerin sırtında, tokmak ise Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarında.

Ama Muğla'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile Fethiye'nin yeni seçilen çalışkan CHP'li Belediye Başkanı Alim Karaca, kirlenmede hiçbir sorumlulukları olmamasına karşın hedef tahtasında!..