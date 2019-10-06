Türkiye sizinle gurur duyuyor!..

Önce yanlış gördüğümü sandım.

Sonra bir daha, bir daha baktım, maalesef yanılmamışım. Oysa yanılmayı ne çok isterdim!..

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, kumpas mağduru, yurtsever, pırıltılı komutan, emekli Tümamiral Soner Polat'ın cenaze törenindeki askerlerin, acemi birliklerde bile rastlanmaması gereken, hayatımda ilk kez tanık olduğum, buram buram eğitimsizlik kokan “uygun adımsız” yürüyüşlerinden (!) söz ediyorum.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan radikal dönüşümün vardığı boyutları anlatan bu üzücü görüntüye en çarpıcı yorum, yine bir Ergenekon kumpası mağdurundan, kamuoyunun hafızasına “Teğmen” olarak yerleşen CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den geldi:

“TSK'nın eğitimi, yargısı, fabrikası, hastanesi, liyakat sistemi, her şeyi ile oynadınız.

Donanmanın kutup yıldızlarından Soner Polat Amiral sonsuzluğa uğurlanıyor, yürüyüşe bak!

Yazıktır!..”

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Merhum Polat, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yaşadığımız coğrafyadaki denizlerde düşmana korku saçtığı yıllarda, donanmamızın kutup yıldızlarından biriydi.

Zaten tüm yıldızların, küresel üst aklın ülkemizdeki hain taşeronlarınca hedef seçilmelerinin nedeni de buydu.

Donanmanın caydırıcı gücü kırılsın isteniyordu.

Varlıklarından gurur duyduğumuz yıldızların daha fazla parıldamaları hainlerin işlerine gelmiyordu!..

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“Caydırıcı güç” demişken yaşadığım bir olayı anlatayım.

Tarih 19 Ocak 1996… Öğle saatleri…

Çeçenlerin terör eylemiyle kaçırdıkları Avrasya Gemisi İstanbul Boğazı'na yaklaşıyor.

Eylemciler tüm dünyaya Rus askerlerin kuşatması altındaki 250 Çeçen serbest bırakmadığı takdirde gemiyi içindeki yolcular ve mürettebatla birlikte Boğaz'da havaya uçuracaklarını duyuruyorlar.

Herkes korku içinde. Yolcular arasında bayılanlar, günlerdir süren gerginliğe dayanamayıp kusanlar var. Bazıları da son dualarını yapıyorlar.

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Boğaz'a yaklaştıkça gerilim giderek artıyor, adeta nefesler tutuluyor.

Ve hiç beklemediğimiz bir anda, hayatlarımız boyunca unutamayacağımız o görüntü karşımıza çıkıyor.

Donanmaya ait savaş gemileri Boğaz girişini kapatacak şekilde yan yana dizilmişler, öylece Avrasya'yı bekliyorlar.

Bu kararlı duruşlarıyla “Sizi içeri sokmayacağız, teslim olmaktan başka çareniz yok” mesajını veriyorlar.

Ve içimden derin bir “oh” çekip arkadaşlara “Akılları varsa bu kahramanlara direnmeye kalkmaz ve teslim olurlar” diyorum. Onlar da aynı fikirde olduklarını söylüyorlar.

Nitekim çok geçmeden 9 Çeçen&den dördü, teslim olmaya karar veriyor. Sonradan yakalanacak diğer 5'i ise sakallarını kesip, giysilerini değiştirerek yolcuların arasına karışıyor.

Ayrıca tanınmalarını zorlaştırmak için, kameraman arkadaşım Şenol Çalabakan ve Hürriyet'in başarılı foto muhabiri Kadir Can'ın, o ana kadar çektikleri tüm görüntüleri istiyorlar. Biliyoruz ki alabilseler hemen denize atacaklar. Bunu tahmin ettiğimizden gizlediğimiz kasetler yerine, boş kasetleri ve film makaralarını veriyoruz!..

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Derken kahraman deniz komandoları gemiye çıkıyor, rüya gibi bir operasyonla tüm yolcu ve mürettebatı kurtarıyorlar. Herkes sevinçle birbirine sarılıp kucaklaşıyor. Biz de canlı yayın için Kanal-D'ye koşuyoruz.

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Demem o ki, en umutsuz anımızda bile sadece görüntüsüyle bize güven veren günlerden, cenaze töreninde görevli askerlerini uygun adım yürütemeyen günlere!..

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Nurlar içinde yatın Soner Polat Amiralim. Kumpas süreçlerinin acısına dayanamayıp, sizden önce aramızdan ayrılan değerli silah arkadaşlarınızla birlikte, mekanınız cennet olsun.

Sizler de çok yaşayın, TSK'yı güçlendirip, Türk Deniz Kuvvetleri'ni coğrafyamızın en caydırıcı gücü haline getirdikleri için Ergenekon, Balyoz ve diğer kumpaslarla zindanlarda acılar yaşatılan tüm yurtsever, pırıltılı, değerli komutanlar…

Türkiye sizinle gurur duyuyor.