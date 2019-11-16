Yok edin bu kişileri!..

Meğer biz, başta ‘Vioxx' olmak üzere, yayınlarımız sonrasında piyasadan toplatılan ilaçların haberlerini yaparken ne büyük tehlikeler atlatmışız!..

Arena'da bu tür haberlere imza atan Serap Belet kardeşimiz, ‘Vioox faciası'nı ülkemizde ilk tespit eden hekim olan Dr. Eser Alptekin, Serap'a cesur uzman görüşleri veren Prof. Cankat Tulunay ve diğer dürüst bilim insanları, meğer ne büyük riskler üstlenmişler!..

Piyasaya çıkmadan tartışılmaya başlanan ‘Kara Kutu – Yüzleşme Vakti' kitabını yazmakla, değerli soruşturmacı gazeteci Soner Yalçın, meğer ne korkunç bir çıkar tezgahına çomak sokmuş!..

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Tehlikenin az çok farkına varıyor ama bu kadar ürkütücü boyutta olabileceğini asla tahmin etmiyordum.

Ta ki, saygı duyduğum, ilaç tekellerinin aldatmacalarıyla mücadelesini takdir ettiğim, cesur ve bağımsız bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'nın gönderdiği haberi görünceye kadar.

Okurken tüylerimi ürperten bilgilere bakar mısınız:

“Vioxx adlı ilacın üreticisi Merck Firması, sindirim sistemine zarar vermediği için leblebi gibi kapış kapış satılan bu ağrı kesici, ödem giderici romatizma ilacını eleştiren hekimler için ‘kara liste' hazırlamış!..

Avustralya'da görülen tazminat davasında ortaya çıkan şirket yazışmalarına göre; kara listedeki doktorlar hakkında ‘etkisizleştir, itibarsızlaştır, yok et' gibi talimatlar verilmiş!

Hatta daha da ileri gidilerek ‘Onları aramamız ve yaşadıkları yerde yok etmemiz gerekebilir' gibi, korkunç emirler iletilmiş.”

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Vioxx, 1999 yılnda ruhsatlandırılırken, ABD'deki onay kurumu olan FDA'nin ilacın kalp krizi, felç gibi yan etkilerini bilmesine rağmen, piyasaya çıkmasını engellemediği öne sürülmüş.

Bu arada Merck'in sürümü arttırmak amacıyla sahte tıp dergisi çıkardığı, pop şarkıları yaptırdığı, hayalet yazarlara Vioxx için methiyeler düzdürdüğü belirlenmiş!.. (Türkiye'de de piyasadan çekildikten sonra bile Vioxx'u yere göğe sığdıramayan yazılara imza atan ‘beyaz liste' deki (!) bilim insanları (!) bulunduğunu hatırlatmak isterim. -UD-)

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Yeri gelmişken “Bu inanılmaz tezgâh niçin kurulmuş?” sorusuna da cevap verelim:

Piyasadan toplandığı 2004 yılına kadar 80 milyon insanın tüketmesi ve satış rakamının yılda 2.5 milyar doları bulması için!..

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Prof. Küçükusta satırlarını şu anlamlı mesajla noktalamış:

“İlaç (ülkemizde de) piyasadan çekilmesine çekildi ama göz göre göre kalp krizi ve felçlere mahkum edilen insanların çoğu ya çektikleriyle kaldı ya da ‘Vioxx vurduya' gitti!..

Bu enfarktüslü kalp seni unutur mu, damarları tıkanmış beyin, bu ihaneti unutur mu?..”

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Hem Prof. Küçükusta'ya, hem de ‘Kara Kutu – Yüzleşme Vakti'nin yazarı sevgili Soner Yalçın'a bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ayrıca büyük cesaret gerektiren bu eseri yazdığı için yürekten kutluyorum…