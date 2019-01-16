Uyan ey ahali “doğal” suyla zehirleniyorsun!..

Su yaşamdır…

Öylesine yaşamsaldır ki, yokluğu toprağı bitirir, insanı ve insanlığı yok eder!.. Uzmanlar, yakın gelecekte suyun petrolden çok daha değerli hale geleceğini, ülkeler arasında “su savaşları” çıkacağını bile işaret ediyor!.. İşte su yaşamın sürebilmesi için böylesine önemli, yokluğundaysa bu kadar ölümcüldür…

-Biz insanları ilk etapta ilgilendiren ise içme suyudur doğal olarak…

Ben, çocukluğumda sıkı bir mahalle maçının ardından musluktan kana kana su içtiğimi çok iyi anımsıyorum… Ya sonra? Sonrası yok!.. Ömrümüz musluk suyunun ne denli iğrenç olduğu, içilmesinin mümkün olmadığı uyarılarıyla geçti… İçeceğimiz suyu kocaman markaların evimizin kapısına dek getirdiği plastik damacanalardan, marketlerde satılan plastik şişe sularından temin etmeye başladık…

Televizyon reklamlarında izlediğimiz, “dağların doruklarından çıkarılan”, “doğanın en temiz kaynaklarından elde edilen” lezzetli su masallarına gözümüz kapalı inandık!.. Plastik şişe ya da damacanaların sağlıksız olduğuna dair söylentiler alıp başını yürüyünce, o kocaman markalar cam şişeleri sürdüler önümüze, “daha da sağlıklı su” reklamlarıyla.. İçindeki suya değil, ambalajına baktık, cam şişeyi üç misli fiyatına alabilenler “daha sağlıklı su içiyoruz” diye sevindi, dar gelirlisi kaderine razı olup, plastik şişeden, damacanadan içmeye devam etti…

-Halbuki hepsi koca bir yalandı!..

Bırakın içmeyi duş bile yapamazsınız!..

Önce “içilebilir su” nedir ona bakalım…

Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi'nin 5 yıl önce hazırladığı bir benzeri daha olmayan ve 14 kez güncellenen su raporu, su markası, kaynağın bulunduğu şehir, suda asla olmaması gereken biyolojik, kimyasal, radyolojik değerler ile su da mutlaka olması beklenen mineral değerleri ve suyun PH'ını gösteren bölümlerden oluşuyor.

Bir su markasının 100 tam puan alabilmesi için PH düzeyinin 7-8.5 aralığında olması, suda biyolojik, kimyasal, radyolojik hiçbir kirleticinin olmaması ve belirlenen aralık değerlerinde olması gerekiyor.

Şimdi sıkı durun; Gıda Hareketi yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve su firmalarının veri erişimine ulaşmalarına büyük engeller koyduğunu belirtiyor!. Aslına bakarsanız su numunelerini alan da, analizini yapan da Sağlık Bakanlığı'nın kentlerdeki ilgili birimleri… Gıda Hareketi yalnızca resmi raporları bir araya getirerek tablolaştırıyor!..

Türkiye genelinde yüzlerce su markası var. Su doğal kaynaklardan ya da sondaj yoluyla çıkarılan suların işlenmesiyle elde ediliyor. Hiçbir doğal kaynak hacim olarak talebi karşılayacak durumda olmadığı için önemli sayıda su firması gayrı resmi sondajlarla yeraltı sularını da bu sulara karıştırıyor; herkes de bu durumu biliyor!..

-Kısacası içtiğimiz suların çok büyük bölümü ile duş dahi yapılması sakıncalı!..

Zehir satan koca koca firmalar!..

Gıda Hareketi'nin oluşturduğu raporda 100 tam puan alan firma yok!..

Şimdi size üç kategoride en yüksek puan alan üç firmayı açıklayacağım:

-Doğal mineral kaynak suyu: 82.73 puanla Buzdağı su

-Doğal kaynak suyu: 62.80 puanla Fuska su

-İçme suyu: 4.22 puanla Erpınar su

Şimdi soruyorum, içinizden kaçınız bu üç markayı tanıyor, biliyor?.. Su satın aldığınız hangi markette bu sular satılıyor? Zahmet etmeyin ben söyleyeyim, neredeyse hiçbirinde!.. Daha da ilginç olan ise şu:

-Tabloda artı seviyede olan firmaların hiçbirini alışveriş yaptığım hiçbir markette görmedim; onlar da zaten 14 tane!..

Eksi seviyesindeki firmalara gelince ki, bu içmenin tehlikeli olduğu sular anlamına geliyor; -1,68 puandan başlıyor, taa 150'nci sıradaki Altınpınar firmasına kadar devam ediyor, onun puanı da şöyle: -2 bin 253.96

Gözlerinize inanamadınız değil mi? Durun bu daha bir şey değil, sırada tanıdık, bildik, pek meşhur, çok satan su markaları var!..

– Damla su: Puanı -2 bin 267.34

– Nestle Pure Life: Puanı -2 bin 423.14

– Erikli: Puanı -2 bin 501.62

– Sırmakeş. Puanı -2 bin 597.49

Nasıl, müthiş değil mi?.. Bu isimleri özellikle yazıyorum, çünkü büyük marketler dahil sürekli bize kakalanan su markaları bunlar!.. Haa, bir de verileri saklayan, vermeyen firmalar var, hem de sürüsüyle… Bilinen isimleri paylaşayım, hatırları kalmasın:

– Danone Hayat, Hamidiye Şifa, Hayat, Pınar Yaşam Pınarım, Aqualife, Turkuaz.

Bir kez daha anımsatayım, artıda bulunan 14 firma, ekside ise yüzlerce firma var ancak bizim büyük marketlerde, bakkallarda bulabildiğimiz markalar iki elin parmakları kadar bile değil. O nedenle bu sütuna girme şerefine nail oldular!.. Siz de isterseniz tümünü internette kolaylıkla bulabilirsiniz…

Halkımıza, pek sayın Sağlık Bakanlığı yöneticilerine ve bizlere duş bile yapılması tehlikeli suları hiç utanıp sıkılmadan “doğal içme suyu” diye kakalayıp milyarlar kazanan firmaların doymak bilmez sahiplerine saygıyla sunulur…

-Hadi hepimize afiyet olsun!..