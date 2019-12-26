Akp milleti uyuz etti.

Mecazi manada söylemiyorum…

Şu anda Türkiye'de uyuz salgını yaşanıyor.

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Aslında bir yıl kadar önce başladı…

Önlem alınmadığı için bulaşa bulaşa yayıldı.

Sayın hükümetimiz hâlâ örtüyor.

Sayın basınımız hâlâ gizliyor.

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Tanıdığınız varsa lütfen sorun…

Bütün doktorlar biliyor.

Bütün eczacılar biliyor.

Ama, gündeme gelmiyor, getirilmiyor.

Gizlenmeye çalışıldıkça, bulaşıyor, artıyor.

Öylesine yoğun talep var ki, zaman zaman ilaç sıkıntısı bile yaşanıyor.

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Günümüzde artık sadece ilkel memleketlerin hastalığı olan uyuz, başlangıcında elbette hijyenle alakalı.

Ama, bulaşmasının hijyenle alakası yok.

Kişisel temizliğinize önem vermeniz, sizi korumuyor, uyuz olmuş ve uyuz olduğundan haberi olmayan biriyle temas ederseniz, bulaşıyor.

Eğitimli, eğitimsiz ayırmıyor.

Her toplumsal sınıfı, her yaş grubunu vuruyor.

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Halk arasında “uyuz herif, amma uyuz tip” gibi olumsuz sıfatlar bulunduğu için, uyuz hastalığına yakalananlar, sanki ayıpmış gibi saklamaya çalışıyor, arkadaşlarından, işyerinden gizliyor.

Bu tür sebepler yüzünden, daha hızlı yayılıyor.

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En yoğun görüldüğü şehir, İstanbul.

Suriyeli, Afgan, Pakistanlı gibi mültecilerin koloni halinde yaşadığı ilçelerde başladı, toplu taşıma araçları ve okullardan yayıldı.

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Zaten, salgın haline gelmesinin en önemli sebebi bu…

İşin ucu Suriyelilere dayandığı için yandaş medya yazmıyor.

Namuslu medya da “bu işin Suriyelilerden başladığını yazarsam, bana ırkçı diye saldırırlar, neme lazım” diye düşünerek, kendi namusunu sansürlüyor, olan vatandaşa oluyor.

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Halkın, önlem ve tedavi konusunda mutlaka bilgilendirilmesi gerekiyor.

Öğretmenlerin uyarılması gerekiyor.

Yapılmıyor.

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Dünya lideriyiz diyorlar…

Yönettikleri ülke, 2020 yılına kaşına kaşına derisini yırtarak giriyor!