Aman dikkat “şüpheliler” kaçmasın!

Tankerbank ortaya çıktı.

ABD'den geldiğini ve taşımacılık sektörüne yatırım yapacağını söyleyen uyanık bir arkadaş “akaryakıt tankerleri işleteceğiz, herkes bütçesi kadar hisse alacak, hissesi kadar ortak olacak, her ay sonunda elden tiko para ödeyeceğim, önce Allah'a sonra bana güvenin” demiş, 70 milyon lira toplamış, sonra vınn… İran'a kaçtığı anlaşıldı.

★

Çiftlikbank'ın tosunu malum, internette çiftlik kurdu, beğendiğiniz ineğin üstünü tıklayın, şahsi banka hesabıma parayı yatırın, o ineğin etinden sütünden size kar payı ödeyeyim dedi, 400 milyon doları balyaladı… Uruguay'a kaçtı.

★

TSK içinde saadet zinciri kuruldu, “Forex piyasasında acayip para kazanacağız, bir koyup on alacağız” denilerek, özellikle jandarma teşkilatı içinde beş bin rütbeli asker oltaya takıldı, 450 milyon lira tokatlandı… Bu işi organize eden uzman çavuş, Irak'a kaçtı.

★

Yargıtay tarafından müebbet hapis cezası onanan Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, Gürcistan'a kaçtı.

★

Sosyetenin mimarı olarak tanınan, yatırım vaadiyle 20 milyon lira toplayan Ülkem Güçsav, Miami'ye kaçtı.

★

Öz kızına cinsel istismar suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan medya patronu Fatih Oflaz, İspanya'ya kaçtı.

★

Sırf bankalara 215 milyon lira borcu olan İnanlar İnşaat'ın sahibi Serdar İnan, Kanada'ya kaçtı.

★

Foça açık cezaevinden firar eden Sevan Nişanyan, Yunanistan'a kaçtı.

★

Güya fetoyla mücadele ediyorlar…

Zekeriya Öz, Almanya'ya kaçtı.

Ekrem Dumanlı, ABD'ye kaçtı.

Eyüp Can, İngiltere'ye kaçtı.

Akın İpek, İngiltere'ye kaçtı.

Hakan Şükür, ABD'ye kaçtı.

Arif Erdem, Yunanistan'a kaçtı.

The Taraf'ın sahibi, yurtdışına kaçtı.

★

Varlığıyla onur duyduğumuz Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, adli kontrol kararına itiraz etti… “Aman sakın haa, şüpheliler yurtdışına kaçabilir” denilerek, reddedildi. Bugün yine karakola gidip “kaçmadık buradayız” diye imza atacaklar.

★

Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi.

Dört tarafı açık.

Kapısında kilit var.

★

Güldürü ustalarını susturmaya kalkarsan, böyle gülünç olursun işte.