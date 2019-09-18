Yani ne talihsiz hükümetimiz var, hakikaten üzülüyor insan…

★

Bakın, ekonomimiz sayın hükümetimiz tarafından şahane şekilde yönetildiği için dünyanın en ucuz (!) benzinini kullanıyorduk…

Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine drone saldırısı yapıldı, mecburen Türkiye'de benzine zam yapılacak.

★

Şimdi benim canım hükümetimin bunda ne suçu var?

★

Belki diyebilirsiniz ki, benzini anladık da, doğalgaz neden geçen ay yüzde 33 zamlandı?

Kardeşim… Siz hiç dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük hukukçusu burhan kuzu'nun tweetlerini takip etmiyor musunuz Allah aşkına?

Sizin gibi kalın kafalılar anlasın diye tane tane izah etti.

“Doğalgaz zammını yapan hükümetimiz değil, Botaş'tır” dedi!

★

Botaş'ı kim yönetiyor?

Cehape.

E benim canım asrın liderim naapsın?

★

Veya şöyle anlatmak lazım…

★

Bizim kullandığımız Brent petrolün varil fiyatı, Suudilere drone saldırısı yapılınca kaç dolara fırladı?

68 dolara.

Geçen sene bu ay ne kadardı?

83 dolardı.

★

Yani?

Benzinin varil fiyatı aslında 83 dolardan 68 dolara düşmüş…

Bize hâlâ “varil fiyatı fırladı, mecburen benzine zam yapacağız” deniyor öyle mi?

Öyle.

★

Şu anda benzinin litresi ne kadar?

6 lira 75 kuruş civarında.

Geçen sene bu ay ne kadardı?

6 lira 75 kuruş civarında.

★

Yani?

Sayın hükümetimiz, petrolün varil fiyatı 15 dolar daha ucuzken, bize benzini aynı fiyattan kakalıyor öyle mi?

Öyle.

★

Üstelik…

Dolar geçen seneye göre 50 kuruş daha aşağıda.

★

Yani?

Sayın hükümetimiz, petrolü hem dolar bazında hem TL bazında daha ucuza alırken, benzini bize aynı fiyattan kakalıyor öyle mi?

Öyle.

★

Ve sayın ahalimiz hâlâ… Petrolün varil fiyatı fırladığı için, benzine zam yapılmasını makul ve mantıklı karşılıyor öyle mi?

Öyle.

★

Suudilere saldırı oldu filan diye televizyonda seyrediyorsun ama…

Drone aslında çoktaaan Türk milletine çarpmış birader!