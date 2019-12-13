Egemenlik kayıtsız şahıssız milletindir

Asrın liderimiz habire ne diyor?

Benim valim.

Benim polisim.

Benim Mit müsteşarım.

Benim genelkurmay başkanım.

Benim silahlı kuvvetlerim.

Benim savcım.

Benim hakimim.

Benim büyükelçim.

Benim rektörüm.

Benim bürokratım.

Benim merkez bankam.

Benim işadamım.

Benim işçim.

Benim memurum.

Benim emeklim.

Üçüncü köprüm.

Marmarayım.

Havalimanım.

Hızlı trenim.

Demir ağlarla ördüm.

4.5 milyar ağaç diktim.

Ben gelmeden önce MR yoktu.

Benden önce tomografi mi vardı?

Ambulansları köpekler çekiyordu.

Benden önce evlerde fırın mı vardı?

Evlerde buzdolabı bulunuyor muydu?

Cenaze yıkayacak imam yoktu.

IMF'ye borcunuz vardı, ben ödedim.

Benim Abdülmecid dedem.

Benim ecdadım.

Benim sanayim.

Benim tarımım.

Benim ekonomim.

Benim Tübitak'ım.

Benim başörtülü bacım.

Benim milletim.

Benim vatandaşım.

780 bin kilometrekarem.

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En son ne dedi?

İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım dörtlü zirve yaptık.

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E hal böyleyken… ABD senatosu, asrın liderimizin şahsına yaptırım uygulayıp “malvarlığı”nı araştıracakmış filan.

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Daha neyi araştıracaksınız birader?

Açık açık söylüyor, gizlisi saklısı mı var?