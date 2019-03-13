Mansur Yavaş

Düello…

Mert insanların kültürüdür.

Hukuku vardır.

Yüz yüzedir.

Eşit şartlarladır.

Şahitler nezaretindedir.

Gizli saklı değildir, alenidir.

Bu yüzden, sadece kazanana değil, onurlu davranışı nedeniyle, kaybedene de saygı duyulur.

Centilmen rekabetidir.

Spor mesela, aslında düellodur…

Atletizmden yüzmeye, bisikletten haltere, eşit şartlarda mücadele edilir, neticeyi belirleyen yetenektir, futbol maçına ben 11 kişi çıkayım, sen kalecisiz başla denilemez, iyi oynayan kazanır, boksörle güreşilmez, raketle kano yapılmaz, eskrim sporu zaten düellodan ilham alınarak doğmuştur.

Romantiktir…

Modern Rus edebiyatının babası kabul edilen efsane şair Puşkin, düelloda hayatını kaybetmiştir. Tarihin gördüğü en ünlü çapkın Casanova, tarihin gördüğü en ünlü düelloculardan biridir.

Adabı vardır.

Ahlakı vardır.

Belaltı vurulmaz.

Sırttan vurulmaz.

Kadınlar çocuklar yaşlılar engelliler muaftır, asla dokunulmaz.

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Pusu…

Korkak insanların kültürüdür.

Namertliktir.

Delikanlı gibi rakibinin karşısına çıkamayıp, sinsice tuzak kurarak, yalanla, hileyle, kumpasla, komployla, ayak oyunuyla, alavere dalavereyle, entrikayla, saklanarak, arkadan vurmaktır.

Kadın çocuk gözetmez.

Ahlak tanımaz.

Tiksindiricidir.

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Tarihçilere göre, düello kültürünün temelinde “haklı olan yenilmez, Allah haklı olana yardım eder” inancı yatar.

Pusu kültürünün temelinde ise, din-iman kaygısı yoktur, herhangi bir kutsal değere dayanmaz.

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Düelloyla pusu, zannedildiği gibi batıyla doğu arasındaki gelenek farkı değildir, cesaretle kalleşliğin coğrafyası, haritası, sınırı olmaz.

Karakter'dir.

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Şark kurnazlığında vardır ama…

Türk milletinin özünde yoktur.

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Ankara seçimi, düne kadar yerel seçimdi.

Artık, yiğitçe düelloyu göze alanlarla, adice pusu kuranlar arasındaki tercihtir.