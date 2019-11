Sosyal enkaz

5 kasım…

İstanbul Fatih'te yaşları 48 ila 60 arasındaki dört kardeş, siyanür içerek canlarına kıydılar, biri hasta, ikisi işsizdi, öğretmen olanın maaşına haciz gelmişti, elektrik faturalarını bile ödeyememişlerdi.

8 kasım…

Antalya'da dört kişilik aile can vermiş halde bulundu, 36 yaşındaki babanın, eşini ve iki çocuğunu siyanürle zehirledikten sonra kendi canına kıydığı anlaşıldı, iki sayfalık borç listesi bıraktı.

15 kasım…

İstanbul Bakırköy'de üç kişilik aile can vermiş halde bulundu, borç batağına saplanan 38 yaşındaki babanın intihar ettiği, kendisini siyanürle öldürmeden önce eşi ve çocuğunu zehirlediği ortaya çıktı.

★

Türkiye'de 2018 yılı içinde 3 bin 161 kişi intihar etmişti.

Aynı yıl trafik kazalarında can verenlerin sayısı 3 bin 373'tü.

★

Her gün sekiz insanımız kendini “tek tek” öldürüyordu.

Artık toplu intiharlar serisi başladı.

Üçerli dörderli gidiyorlar.

Giderken götürüyorlar.

★

Tarihte ilk kez…

2019 yılı itibariyle, Türkiye'de intihar ederek hayatını kaybedenlerin sayısı, trafik kazasında ölenlerin sayısını geçti!

★

Ekonomi iyi diyorlar hâlâ.

Bu seneye kadar trafik kötüydü demek ki!

Tüm zamanların en yüksek tirajına ulaşan Mustafa Kemal kitabı, Müjdat Gezen Tiyatrosu tarafından sahneye konuldu.

★

44 sanatçı rol alıyor.

Senaryosu Müjdat Gezen tarafından yazıldı.

Yönetmenliğini Barış Taşkın üstlendi.

Müzikler İbrahim Gönenç'e ait.

Tiyatro efsanemiz Yıldız Kenter'den sürpriz var.

Melike Demirağ sürprizi var.

200'den fazla farklı kostüm giyiliyor.

100'den fazla farklı aksesuar kullanılıyor.

Çanakkale'den Çankaya'ya, Selanik'ten Anıtkabir'e 50'den fazla dekor var, sahnedeki diyaloglarla eşzamanlı videolar var.

★

Gala, bugün saat 15.30'da Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda.

Her cumartesi aynı adreste sahnelenecek.

★

İzmir, Ankara, Balıkesir, Bursa, İzmit, Edirne, Eskişehir, çok geniş bir turne yapılacak, liste çok uzun, Kadıköy, Bakırköy, İstanbul'un ilçelerinde dolaşacak.

★

Çocuk versiyonu da var.

Mustafa Kemal kitabı, Müjdat Gezen Çocuk Tiyatrosu tarafından da oyunlaştırıldı, yönetmenliğini Onur Ay üstlendi, 12 çocuk sanatçımız rol alıyor, her pazar saat 11.00'de Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

★

Bu kitabın topluma ulaşmasını engellemek için her türlü yalanı söyleyen, her türlü iftirayı atan, her türlü karalamayla organize linç gerçekleştirmeye çalışan… Ve, elinde hesap makinesiyle dolaşan, ruh hastası arkadaşlara kolaylık olsun diye yazıyorum:

Bu oyundan da sıfır lira alıyorum.

Değerli ağabeyim Müjdat Gezen de sıfır lira alıyor.

Oyunun kuruşuna kadar tüm geliri, ücretsiz konservatuar eğitimi almaları için, fikri hür irfanı hür vicdanı hür sanatçılar yetiştirmek üzere, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kalıyor.

★

Paraya taptıkları için, para için yapmadığımızı kavrayamıyorlar.

★

Mustafa Kemal aydınlanmasını sanat yoluyla aktarma sorumluluğunu üstlenen Müjdat Gezen'in şahsında, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim.