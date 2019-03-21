Yeni Zelanda’nın taşına bak gözlerimin yaşına bak

4 milyon 300 bin işsiz var.

5 milyon Suriyeli var.

Soğan kuyrukları var.

Patates ithal ediliyor.

Konkordato yağıyor.

E miting kürsülerine çıkıp bunları anlatamayacağı için neyi anlatıyor?

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Yeni Zelanda'yı.

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Gaziantep'e gidiyor.

“Yeni Zelanda'da yaşanan zulme başeğmeyeceğiz, Yeni Zelanda'da ilkeli duruş sergileyeceğiz” diyor.

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Tekirdağ'a gidiyor.

“Sizlerin buradaki varlığı, birliği, dirliği, Yeni Zelanda'daki teröristin zoruna gitmiş, bu teröristler Tekirdağ'ı bize çok görüyorlar” diyor.

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Gaziosmanpaşa'ya gidiyor.

“Yeni Zelanda'da yaşananları görüyorsunuz, bu konuda ileri giderlerse terbiye metodlarımız var, terbiye etmesini biliriz” diyor.

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Zeytinburnu'na gidiyor.

“Yeni Zelanda'da yaşananları görüyorsunuz, Türkiye'nin yükselişi Haçlı artıklarının zoruna gidiyor” diyor.

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Samsunlular gecesine gidiyor.

“Yeni Zelanda'daki olayı sonuna kadar takip edeceğiz, bir daha yaşanmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” diyor.

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İzmir'e gidiyor.

“Yeni Zelanda'daki cani, silahının üzerine ülkemizi ve milletimizi hedef alan semboller çiziyor” diyor.

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Çanakkale'ye gidiyor.

“Yeni Zelanda'da verilen mesajla bizim sabrımızı sınıyorlar” diyor.

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Sakarya'ya gidiyor.

“Ülkemizdeki bölücü örgütle Yeni Zelanda'daki katilin amacı aynı” diyor.

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Kocaeli'ne gidiyor.

“Yeni Zelanda'daki saldırıya buradan lojistik destek yağıyor” diyor.

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Üsküdar'a gidiyor.

“Yeni Zelanda kanayan yaramızdır, oraya gitmek zorundayız” diyor.

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Yeni Zelandaların arasına birer cümle Mansur Yavaş sıkıştırıyor…

Yeni Zelanda, yargının Mansur Yavaş'la alakalı kararı var, Yeni Zelanda, biliyorsunuz Mansur Yavaş'ın dokunulmazlığı yok, Yeni Zelanda, Mansur Yavaş seçime girebilse dahi, Yeni Zelanda, Mansur Yavaş seçimden sonra çok ciddi bedelini öder, Yeni Zelanda, Mansur Yavaş bedelini Ankaralılara ödetir, Yeni Zelanda…

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Asrın liderimiz Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington büyükşehir belediyesini kazanır mı bilmem ama…

Anlaşılan Ankara'yı kaybettiği kesin!