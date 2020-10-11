ABD Başkanlık seçimi anketlerinde son durum: Trump mı yoksa Biden mı kazanacak?

Washington Post gazetesi ve ABC televizyonunun 11 Ekim’de yayınladıkları ankete göre, Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın 12 puan önünde. Ankete katılanların yüzde 53’ü Biden’ı desteklerken yüzde 41’i Trump’a oy vereceğini belirtti.

Euronews’ta yer alan habere göre, ankete katılanların yüzde 29’u oy tercihlerindeki en büyük etkenin ekonomi olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 54’ü Trump’ı ekonomi konusunda başarılı bulurken yüzde 45’i ekonomi yönetimini yetersiz buldu.

Ülkede Trump’ın Covid-19 krizini yönetme biçimi genel olarak başarısız bulunuyor. Biden’ın pandemi konusundaki performansı Trump’a göre 17 puanla önde seyrediyor.

KADIN SEÇMENİN TERCİHİ BIDEN

Biden kadın seçmenler arasındaki oyu yüzde 59, Trump’ın ise yüzde 36. Erkek seçmenler arasında Trump ve Biden yüzde 48 ile aynı düzeyde yer alıyor.

Telefon yoluyla yapılan anket bin 14 katılımcıyla 6 ve 9 Ekim tarihleri arasında yapılırken hata marjini 3,5 puan olarak açıklandı.

PEW’İN ANKETİNE GÖRE BIDEN 10 PUAN ÖNDE

PEW’in 9 Ekim tarihinde açıkladığı ankete göre Biden, Trump’ın 10 puan önünde görünüyor. Biden katılımcıların yüzde 52’sinin desteğini alırken Trump’ın oranı yüzde 42’de kaldı. Bu ankette de kadın seçmenlerin tercihi ağırlıklı olarak Demokrat adaydan yana oldu.

Ülke genelinde yapılan anketlerin listeleyen RealClearPolitics’e göre ekim ayı boyunca yapılan anketlerin tamamında Biden önde görünüyor. Fakat uzmanlar genel oy sayımında Trump’ın kazanmasına çok düşük bir ihtimal verse de seçici kurul (electoral college) sistemi nedeniyle şansını sürdürdüğünü düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 2016 seçimlerinde genel oy sayımında daha az oy almasına karşın seçimleri kazanan taraf olmuştu.

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