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ABD’de Joe Biden’ın destekçileri sokaklara döküldü

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimini Demokratların adayı Joe Biden’ın kazanmasının ardından Biden’ın destekçileri kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

Güncellenme: 23:48, 07/11/2020
Haberler Dünya

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı günler sonra belli oldu.

Demokratlar’ın adayı Joe Biden, kritik öneme sahip Pensilvanya’da seçimi kazanarak ABD'nin 46. başkanı oldu.

FOTO: İHA

Biden'ın seçimi kazandığının duyulmasının ardından ABD'nin birçok kentinde Biden destekçileri sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Göstericiler, şarkılar söyleyerek danslar etti. Bazı göstericiler ise araçları ile korna çalarak konvoylar yaptı.

Biden destekçilerinin taşıdıkları pankartlarda ‘Kovuldu’ ifadesinin yer aldığı görüldü. FOTO: İHA

BIDEN VE HARRIS HESAPLARINI GÜNCELLEDİ

Biden ve Harris, sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgiler bölümünü güncelleyerek ‘Seçilmiş Başkan’ ve ‘Seçilmiş Başkan Yardımcısı’ ifadelerini ekledi. İHA

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Yayınlanma Tarihi:23:46,
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