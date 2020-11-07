ABD’de Joe Biden’ın destekçileri sokaklara döküldü

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı günler sonra belli oldu.

Demokratlar’ın adayı Joe Biden, kritik öneme sahip Pensilvanya’da seçimi kazanarak ABD'nin 46. başkanı oldu.

Biden'ın seçimi kazandığının duyulmasının ardından ABD'nin birçok kentinde Biden destekçileri sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

Göstericiler, şarkılar söyleyerek danslar etti. Bazı göstericiler ise araçları ile korna çalarak konvoylar yaptı.

BIDEN VE HARRIS HESAPLARINI GÜNCELLEDİ

Biden ve Harris, sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgiler bölümünü güncelleyerek ‘Seçilmiş Başkan’ ve ‘Seçilmiş Başkan Yardımcısı’ ifadelerini ekledi. İHA

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