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ABD’de tehlikeli gerginlik

ABD’nin başkenti Washington DC’de Başkan Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:45, 06/12/2020
Haberler Dünya

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Eyalet Meclisi binası önünde Başkan Donald Trump destekçileri ile Antifa destekçileri karşı karşıya geldi.

Trump destekçileri, ellerindeki bayraklar ile Antifa destekçilerine saldırdı. Çıkan olaylarda taraflar biber gazı kullanırken, tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis, havaya ateş eden biri kişiyi ise gözaltına aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Tabanca ile karşı taraftaki kalabalığa en az bir el ateş ettiği görülen bir kişi gözaltına alındı” denildi.

Öte yandan Trump, George Floyd cinayetinin ardından başlayan şiddet olaylarının arkasında Antifa ve diğer radikal sol grupların olduğunu öne sürmüş, Antifa'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıklamıştı. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:19:37,
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