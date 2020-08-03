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ABD’de yangın alarmı! 3 gündür söndürülemiyor

ABD’nin California eyaletinde geçtiğimiz cuma günü başlayan orman yangını 3 gündür devam ediyor. Çıkan yangında 20 bin dönümden fazla ormanlık alan küle döndü.

00:11 -
Haberler Dünya
ABD’de yangın alarmı! 3 gündür söndürülemiyor

ABD'nin California eyaletindeki Cherry Valley bölgesinde geçtiğimiz Cuma günü başlayan orman yangını 3 gündür kontrol altına alınamıyor.

Yangın bölgesinin güneybatısında yer alan San Bernardino Ulusal Ormanı yetkilileri yaptığı açıklamada yangının bugün itibari ile 20 bin dönümden fazla alanı etkilediğini aktardı.

FOTO: İHA

Yangının çıktığı bölgeden sorumlu olan Rivarside Şerif Bürosu Sözcüsü Onbaşı Lionel Murphy ise yaptığı açıklamada, henüz bir yaralanma ya da ölüm olayının yaşanmadığını belirtirken bölgedeki 7 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

FOTO: İHA

KARA ARAÇLARIYLA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Ulusal Orman Servisi tarafından yapılan açıklamada, iki ayrı bölgede başlayan yangınların birleştiği ifade edilirken bölgedeki yüzey şartları nedeni ile kara araçları ile müdahalenin mümkün olmadığı aktarıldı.

FOTO: İHA

Servis, yangını yavaşlatmak için tanker uçakları ve yangın söndürme helikopterleri kullanıldığını açıkladı.

California İtfaiye Yüzbaşısı Fernando Herrera, bölgede bin 200 itfaiye erinin görevli olduğunu fakat yangının hala kontrol altına alınamadığını duyurdu. (İHA)

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