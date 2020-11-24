AB’den Moderna’yla 160 milyon dozluk anlaşma

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen anlaşma üzerine bir açıklama yaptı. Von der Leyen, “Diğer bir corona virüsü aşısını tedarik etmek için yeni sözleşmeyi onaylayacağımızı açıklamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Leyen, açıklamasının devamında, “Anlaşma Moderna tarafından üretilen aşılardan 160 milyon doza kadar satın almamıza olanak sağlıyor” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu, Ağustos ayında Moderna’nın aşısından ilave 80 milyon doz satın alma opsiyonlu olarak 80 milyon doz tedarik etme amaçlı anlaşma sağlamak için ABD’li şirket ile yapılan ön görüşmelerin sonuçlandırıldığını açıklamıştı.

ALTINCI TEDARİK ANLAŞMASI



Bu anlaşma, AB’nin corona virüsü aşısını tedarik etmek için aşı üreticileriyle pazarlığını yapmış olduğu altıncı tedarik anlaşması.

Moderna geçen hafta yaptığı açıklamada deneysel COVID-19 aşısının virüse karşı yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurmuştu.