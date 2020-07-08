ABD’li senatörlerden skandal Türkiye mektubu: Zamanı geldi

Senatörlerin Savunma Bakanı'na gönderdiği mektup, Demokrat Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis ve James Lankford'ın imzalarını taşıyor.

Diğer senatörleri de etiketleyerek mektubu Twitter'dan paylaşan Senatör Shaheen, ‘'Erdoğan'ın NATO ve transatlantik güvenliği zayıflatmak amacıyla attığı adımların hoş görülmeyeceği konusunda net bir mesaj vermek amacıyla tasarının yasalaşması için çalıştık. Türkiye'nin F-35 tedarik zincirinden çıkarılması, Erdoğan'ın hesap vermesinin sağlanması ve ABD'nin en hassas teknolojilerinin korunmasına yönelik iki partinin de desteğini alan bir çabaydı. Yönetimin gecikmelere son vererek Kongre tarafından yazıldığı gibi yasayı uygulama zamanı gelmiştir'' ifadelerini kullandı.

‘F-35 SÜRECİ DİSİPLİNLİ YÜRÜTÜLMEDİ’

İki buçuk sayfalık mektupta, ‘'Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ilerlediği yönle ilgili kaygı duyduklarını'' belirten senatörler, Ankara ve Moskova arasında savunma sektöründeki işbirliğine atıfta bulunarak, bu endişelerin kendilerini 2018 yılı Nisan ayından itibaren çok sayıda yasa tasarısı sunmaya zorladığını hatırlattı.

Türkiye'nin F-35 programından aşamalı bir şekilde çıkarılması sürecinin, Savunma Bakanlığı yetkililerinin daha önce açıkladığı gibi, ‘'disiplinli ve vaktinde'' yürütülmediği; ‘'sürecin geciktirilmesinin ABD'nin Türkler'e konuyla ilgili olarak verdiği mesajın etkisini azalttığı'' eleştirisi yöneltildi.

‘2022’DEN ÖNCE OLMAYACAK’

Amerika’nın Sesi’nin aktardığı mektupta, F-35 programı kapsamında görevli bir yetkilinin 21 Şubat 2020'de savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin'i, ‘'12 ve 14 numaralı ürün sipariş grubunun tamamlanması amacıyla teslimat yapmaya devam edebileceği konusunda bilgilendirdiği'' ifade edildi.

Bu şekilde Amerikan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'in 31 Mart 2020 tarihine kadar yeni sipariş yapabilmesine imkan tanındığı; bilgilendirmede bahsi geçen ‘'12 ve 14 numaralı ürün grubunun tamamlanmasının Türkiye'nin F-35 programından nihai çıkışının 2022'den önce olmayacağı anlamına geldiği'' belirtildi.