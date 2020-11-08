ABD’nin yeni başkanı Biden ilk icraatını açıkladı

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin 46’ncı başkanı seçilen Joe Biden, dün yardımcısı olarak seçtiği ilk kadın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile halkın karşısına çıktı. Konuşmasında birlik mesajı veren ve ülkeyi ve insanları bölmemeye söz veren Biden ilk icraatını da açıkladı.

Biden, corona virüsü, ekonomi, sağlık hizmetleri, sistematik ırkçılıkla mücadele ve ırkların eşitliğine ulaşma çabası, iklim krizi ve ülkemizdeki demokrasiyi sağlama savaşı vereceklerini duyurdu.

Biden, pazartesi günü yapacağı ilk icraatı da kamuoyuna duyurdu. Biden, “Pazartesi günü ilk işim Covid geçiş ekibi için bilim insanları atamak olacak. İşimiz Covid-19’u kontrol altına alarak başlıyor. Bu salgını ters yöne çevirmek için bütün çabamı ve sözümü yerine getireceğim” ifadesini kullandı.

Biden’ın ilk icraatının bilim insanları ve bilimle ilgili olması sosyal medyada gündem oldu… Birçok sosyal medya kullanıcısı, bilimin etkisine inanmadığını sık sık dile getiren Trump’ın aksine Biden’ın bu açıklaması sonrasında, “Bilim kazandı” yorumlarını yaptı.

BIDEN’IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLIKLARI



* Bu ulusun insanları bize çok net bir zafer kazandırdılar.

* Bu ülkede ve dünyada yarına karşı güven görüyoruz. Ben bölmeyi değil, birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım. Hepinizin güvenini kazanmak için çalışacağım.

* Eyaletleri kırmızı ve mavi olarak görmeyeceğim.

* Hayatımın en büyük onuru bu. Bu kadar Amerikalı bu vizyona oy verdi. Bunu gerçekleştirmek bizim en önemli görevimiz. Ben Jill'in kocasıyım onun desteği olmadan burada olamazdım. Jill bir anne, bir eğitimci. Harika bir first lady olacak.

* Harika bir başkan yardımcısı ile ülkeyi yönetmenin onurunu yaşayacağım. Kendisi Güney Asyalı, beyaz olmayan ilk kadın başkan yardımcısı. Bana ABD'de bir şeylerin mümkün olmadığını sakın söylemeyin.

* Başkan Trump'a oy veren herkesin hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Ama bence birbirimize şans verelim.

* Amerika'yı birleştirmenin zamanı geldi. Amerika bence bizden şunu istedi, adaleti, ahlakı, umudu geri getirmemizi istedi. Virüsle savaşı kazanmamızı istedi. İklimi kontrol altına alarak gezegeni korumamızı istediler. Demokrasiyi savunmak, bu ülkede herkese eşit bir şans sunmak istedi.

* Covid-19 ile mücadelede hiçbir fırsatı kaçırmayacağım.

* Bana oy verenler kadar bana oy vermeyenler için de çalışacağım.

HARRIS: SON OLMAYACAĞIM

Joe Biden'den önce konuşma yapan Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden için “Birleştirici, iyileştirici” ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı olarak kendisinin seçilmesinin önemine atıfta bulunan Harris, “Ben bu ofiste ilk kadın olabilirim ama sonuncusu olmayacağım. Bizi izleyen her küçük kız çocuğu şunu görüyor ki, bu ülke olasılıklar ülkesi” dedi.

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